IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: भारत-पाकिस्तान के बीच आज दुबई में खेले जाएगा फाइनल मैच, देश में टीम इंडिया की जीत के लिए हवन-पूजा शुरू; देखें VIDEO
(Photo Credits ANI)

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final:  क्रिकेट जगत की सबसे रोमांचक मुकाबल भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. रविवार को होने वाले इस मैच से पहले भारत में फैंस का जोश सातवें आसमान पर है. प्रयागराज और कानपुर जैसे शहरों में टीम इंडिया की जीत के लिए हवन-पूजा और गंगा आरती का दौर शुरू हो गया है. 41 साल बाद दोनों टीमें एशिया कप फाइनल में आमने-सामने होंगी, जहां भारत अपनी खिताबी हैट्रिक के लिए उतरेगा। मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित होगा.

रात 8 बजे भारतीय समयानुसार खेला जाएगा मैच

एशिया कप 2025 का फाइनल रात 8 बजे (भारतीय समय) शुरू दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला टी20 फॉर्मेट में होगा.  दुबई की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहेगी, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. फैंस में जबरदस्त उत्साह है, और टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं. यह भी पढ़े; IND vs PAK Asia Cup 2025 Final Tickets Sold Out: भारत बनाम पाकिस्तान मैच में फिर जागी फैंस की रुचि? दुबई स्टेडियम रहेगी हाउसफुल, फाइनल मुकाबले की टिकट हुई सोल्ड आउट

टीम इंडिया की जीत के लिए हवन-पूजा

मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा.दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के बीच यह मुकाबला और भी खास हो गया है.

कानपुर में भी टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा

इसी तरह, कानपुर में शनिवार को फैंस ने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए हवन किया. फैंस भारतीय झंडा, कप्तान सूर्यकुमार यादव और अन्य खिलाड़ियों की तस्वीरें लेकर बैठे थे. एक प्रशंसक ने कहा, "यह पूजा-पाठ भारतीय टीम के लिए है। हम पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त देंगे कि वे माफी मांग लेंगे। पूरे देश की प्रार्थनाएं हमारी टीम के साथ हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत की संभावित XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती। टीम में युवा बल्लेबाजों के साथ अनुभवी गेंदबाजों का संतुलन है। बुमराह और कुलदीप पाकिस्तान की बैटिंग को तोड़ सकते हैं.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान की संभावित XI: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद। पाकिस्तान तेज गेंदबाजी पर निर्भर करेगा, लेकिन भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड कमजोर है।

मुख्य बिंदु: फाइनल की झलक

  • मैच का समय: रात 8 बजे (IST), दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम.

  • फॉर्मेट: टी20, भारत vs पाकिस्तान—41 साल बाद फाइनल में भिड़ंत.

  • प्रसारण: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क.

  • पिच रिपोर्ट: बल्लेबाजी अनुकूल, लेकिन शुरुआत में स्विंग मिल सकती है