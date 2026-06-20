IND vs ENG ODI Series 2026: हार्दिक पांड्या सीरीज से बाहर, विराट कोहली को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team ODI Series 2026: जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) की उपलब्धता पर भी संशय बना हुआ है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अनुसार, हार्दिक पांड्या अभी क्वाड्रिसेप्स चोट से उबर रहे हैं और इसी वजह से वह आगामी वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. वहीं विराट कोहली को अपनी फिटनेस साबित करने के लिए अहम टेस्ट से गुजरना होगा. यह भी पढ़ें: India A vs Sri Lanka A Final 2026: खिताबी मुकाबले में भारत-ए का होगा श्रीलंका-ए से सामना, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सभी की निगाहें

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ऐसे में हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी टीम संतुलन पर असर डाल सकती है. दूसरी ओर विराट कोहली की फिटनेस रिपोर्ट पर भी चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन की नजरें टिकी हुई हैं.

हार्दिक पांड्या का बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका

हार्दिक पांड्या पिछले कुछ वर्षों से भारत की सीमित ओवरों की टीम के अहम सदस्य रहे हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है. हालांकि क्वाड्रिसेप्स चोट के चलते उनका रिकवरी प्रोसेस अपेक्षा से अधिक लंबा हो गया है. इसी कारण उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर रहना पड़ेगा.

22 जून को होगा विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट

विराट कोहली हैमस्ट्रिंग समस्या से उबर रहे हैं. उनकी फिटनेस का आकलन 22 जून को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Centre of Excellence) में किया जाएगा. यह टेस्ट तय करेगा कि वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं.

सूत्रों के मुताबिक, विराट कोहली वापसी के लिए उत्सुक हैं, लेकिन मेडिकल टीम उनकी फिटनेस को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती. टीम प्रबंधन उनकी लंबी अवधि की फिटनेस को प्राथमिकता दे रहा है.

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे मुकाबलों का रिकॉर्ड

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 110 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 61 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि इंग्लैंड को 44 मुकाबलों में सफलता मिली है. तीन मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि दो मुकाबले टाई रहे हैं.

आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में भारत फिलहाल 118 अंकों के साथ नंबर-1 स्थान पर काबिज है. वहीं इंग्लैंड की टीम आठवें स्थान पर मौजूद है. दोनों टीमों के बीच पिछली वनडे भिड़ंत 2023 विश्व कप में हुई थी, जहां भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया था.

कोहली की फिटनेस रिपोर्ट पर टिकी नजरें

जुलाई में होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है. हालांकि उससे पहले विराट कोहली की फिटनेस रिपोर्ट सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है. यदि कोहली फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो यह भारतीय टीम के लिए बड़ी राहत होगी.

नोट: भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज 2026 से जुड़ी सभी अपडेट और स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.