IND vs AFG, Only Test Match Preview: कल से मुल्लांपुर में खेला जाएगा भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Only Test Match Preview Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला कल यानी 6 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले के साथ दोनों टीमों के बीच बहुप्रतीक्षित दौरे की शुरुआत होगी, जिसमें एक टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में होगी, जबकि अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे है. यह मुकाबला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं होगा. ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ दौरे का आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. यह भी पढ़ें: IND vs AFG Test: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भारतीय खिलाड़ी बना सकते हैं कई बड़े रिकॉर्ड, केएल राहुल और शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है. साल 2018 में बेंगलुरु में खेले गए उस मैच में भारत ने पारी और 262 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. उस मुकाबले में मुरली विजय और शिखर धवन ने शानदार शतक लगाए थे, जबकि अफगानिस्तान की दोनों पारियां 109 और 103 रन पर सिमट गई थीं.

भारतीय टीम इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे स्टार खिलाड़ियों के दम पर मैदान में उतरेगी. वहीं अफगानिस्तान को रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह और अजमतुल्लाह उमरजई से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. यहां की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है, जबकि बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 1 मुकाबला खेला गया है. इस दौरान भारतीय टीम ने 1 मैच में जीत दर्ज की है. वहीं अफगानिस्तान की टीम अभी तक भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जीत का खाता नहीं खोल पाई है.

अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह और कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो भारतीय गेंदबाजों को चुनौती दे सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में कैस अहमद और जियाउर रहमान शरीफी पर नजरें रहेंगी.

महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला कल यानी 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा. मुल्लांपुर की पिच पारंपरिक काली मिट्टी की बजाय रेत आधारित तैयार की गई है. ऐसे में यहां स्पिनरों की तुलना में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलने की संभावना है. हालांकि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए यहां समान अवसर रहते हैं. बल्लेबाजों को शुरुआत में थोड़ा समय बिताने के बाद रन बनाने में आसानी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना 25 प्रतिशत है.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND vs AFG Key Players To Watch Out): भारत के लिए शुभमन गिल, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज और अजमतुल्लाह उमरजई अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): ऋषभ पंत और कैस अहमद के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं शुभमन गिल और मोहम्मद सलीम सफी के बीच मुकाबला भी दिलचस्प रहेगा. इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज और मोहम्मद सिराज की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs AFG Only Test Match Date And Venue)

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से 10 जून तक महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs AFG Only Test Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबले का सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स-18 नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND vs AFG Only Test Match Live Streaming In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG Only Test Match Playing Prediction)

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे/मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: अफसर जजई, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, अजमतुल्लाह उमरजई, कैस अहमद, एन खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी और एक अतिरिक्त गेंदबाज.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.