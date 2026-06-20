IND vs AFG 3rd ODI: रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा ने रचा इतिहास, भारत के वनडे इतिहास में सिर्फ तीसरी बार बना ऐसा अनोखा रिकॉर्ड

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, 3rd ODI Match Scorecard: चेन्नई में अफगानिस्तान ने टीम इंडिया के सामने रखा 219 रनों का टारगेट, हशमतुल्लाह शाहिदी ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अफगानिस्तान की पारी के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर ऐसा कारनामा किया, जो भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ तीसरी बार देखने को मिला है. प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार गेंदबाजी और रोहित शर्मा की बेहतरीन स्लिप फील्डिंग ने अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी.

प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने शुरुआती स्पेल में अफगानिस्तान के शीर्ष क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. उन्होंने आठ ओवर में सिर्फ 23 रन देकर पांच विकेट झटके. खास बात यह रही कि उनकी शुरुआती तीन विकेटों में रोहित शर्मा ने स्लिप में शानदार कैच लपके.

रोहित शर्मा ने पूरे की कैच की हैट्रिक

अफगानिस्तान की पारी के पहले ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने रहमानुल्लाह गुरबाज को पवेलियन भेज दिया. ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर गुरबाज के बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने आसान कैच पकड़ लिया.

इसके बाद छठे ओवर में रहमत शाह भी प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने. बचावात्मक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे रोहित शर्मा के हाथों में चली गई.

आठवें ओवर में इब्राहिम जादरान भी ठीक उसी अंदाज में आउट हुए. ड्राइव खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में पहुंची, जहां रोहित शर्मा ने एक और शानदार कैच लपक लिया. इसके साथ ही रोहित शर्मा ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी पर लगातार तीन कैच लेकर अनोखी हैट्रिक पूरी कर ली.

भारत के वनडे इतिहास में सिर्फ तीसरी बार हुआ ऐसा

भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी एक फील्डर द्वारा एक ही मैच में किसी एक गेंदबाज की गेंद पर तीन कैच लेने का यह सिर्फ तीसरा मौका है. इससे पहले साल 2018 में शिखर धवन ने बांग्लादेश के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर तीन कैच लपके थे. वहीं साल 2004 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पर्थ में खेले गए मुकाबले में वीवीएस लक्ष्मण ने इरफान पठान की गेंदबाजी पर तीन कैच पकड़े थे.

प्रसिद्ध कृष्णा की धारदार गेंदबाजी और रोहित शर्मा की शानदार फील्डिंग की बदौलत भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही अफगानिस्तान पर दबाव बना लिया. दोनों खिलाड़ियों के इस खास रिकॉर्ड की सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा हो रही है.