IND vs AFG, 2nd ODI Match Live Score Update: लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है दूसरा वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 2nd ODI Match Live Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. अब भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं अफगानिस्तान की टीम वापसी करते हुए सीरीज को बराबरी पर लाने के इरादे से मैदान में उतरी है. इस सीरीज में भारत की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरी हैं. पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया था. रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल जैसे बल्लेबाजों ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान के दम पर वापसी की उम्मीद कर रही है.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारतीय टीम ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ कोई भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा भारी नजर आता है.

भारतीय टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और अल्लाह गजनफर टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

इकाना स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. काली मिट्टी से बनी यह पिच शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद देती है, लेकिन समय बीतने के साथ स्पिन गेंदबाज हावी हो सकते हैं. इस मैदान पर बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. दूसरी पारी में स्पिन का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे लक्ष्य का पीछा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.