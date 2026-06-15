IND A vs SL A, Tri-Nation Series Match Live Score Update: दांबुला में इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A Cricket Team vs Sri Lanka A Cricket Team, Tri-Nation Series 2026 Match Live Scorecard Update: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका ए क्रिकेट टीम के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 15 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में खेला जा रहा है. इंडिया ए की टीम टूर्नामेंट में अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराकर आत्मविश्वास से भरी हुई है. वहीं श्रीलंका ए की टीम पिछली हार का हिसाब चुकता करने और फाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरी है. भारत ए की कमान तिलक वर्मा (Tilak Varma) संभाल रहे हैं, जबकि श्रीलंका ए की कप्तानी साहन अराच्चिगे (Sahan Arachchige) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND-W vs PAK-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Scorecard: बर्मिंघम में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के सामने रखा 171 रनों का टारगेट, स्मृति मंधाना ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले पर क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए महत्वपूर्ण अंक हासिल करना चाहेंगी. पिछले मुकाबले में भारत ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी, जबकि श्रीलंका ए इस बार बेहतर प्रदर्शन कर वापसी करने की कोशिश करेगी. ऐसे में फैंस को एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका ए क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India A Cricket Team vs Sri Lanka A Cricket Team Match Scorecard)

ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 में दोनों टीमों के बीच खेले गए पहले मुकाबले में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हराया था. दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा कड़े और प्रतिस्पर्धी रहे हैं. ऐसे में इस मैच में भी रोमांच की पूरी उम्मीद है.

इंडिया ए की टीम में वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में अंशुल कंबोज, अर्शद खान और विप्रज निगम अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ श्रीलंका ए की टीम में निरोशन डिकवेला, अविष्का फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा और अहान विक्रमसिंघे जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में विजयकांत वियास्कांत, चमिका गुणसेकरा और मोहम्मद शिराज टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. आमतौर पर यहां की सतह बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को कुछ सहायता मिल सकती है. बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी प्रभावी साबित हो सकते हैं. हाल के दिनों में बारिश के कारण मुकाबले प्रभावित हुए हैं, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. ऐसे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है.

नोट: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका ए क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.