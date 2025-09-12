How to Watch PAK vs OMA Asia Cup 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप मैच का लाइव प्रसारण

ओमान(Credit: X/@TheOmanCricket)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team MatchLive Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (PAK vs OMA) के बीच एशिया कप( Asia Cup) 2025 का ग्रुप-ए मुकाबला 12 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. में खेला जाएगा. हाल ही में यूएई ट्राई-नेशन सीरीज़ जीतकर आई पाकिस्तान टीम का आत्मविश्वास चरम पर है. माइक हेसन के मार्गदर्शन और कप्तान सलमान अली आगा की अगुवाई में पाकिस्तान ने नए खिलाड़ियों को मौका देकर टीम में नई ऊर्जा भरी है. इस दौरान बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान जैसे सीनियर खिलाड़ियों को बाहर किया गया है. अब सैम अय्यूब, हसन नवाज़, साहिबजादा फ़रहान, सुफ़ियान मुकीम और अबरार अहमद जैसे युवा खिलाड़ी टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेंगे. पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप मैच के मिनी बैटल में ये खिलाड़ी एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान, इनपर रहेगी निगाहें

दूसरी ओर, ओमान की कप्तानी जतिंदर सिंह करेंगे. यह टीम फरवरी 2025 के बाद पहला टी20आई खेलेगी और नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी क्योंकि कई वरिष्ठ खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए गए थे. ऐसे में जतिंदर सिंह, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम और शकील अहमद जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी होगी कि वे आर्यन बिष्ट और समय श्रीवास्तव जैसे प्रतिभाशाली युवाओं को संभालें और उनका मार्गदर्शन करें.

पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का ग्रुप-ए मुकाबला 12 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप 2025 मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे.

पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए पाकिस्तान बनाम ओमान के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारतीय दर्शकों के लिए पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैचों को देखने के लिए दर्शकों को SonyLiv का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.