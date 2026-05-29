GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Toss Winner Prediction: मुल्लांपुर में गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 Qualifier-2 Toss Winner Prediction: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का क्वालीफायर-2 मुकाबला आज यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (GT vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालीफायर-2 में एंट्री की है. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Stats And Preview: फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर-2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ये मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एलिमिनेटर मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर आत्मविश्वास हासिल किया है.

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (GT vs RR Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है. गुजरात टाइटंस को 7 मैचों में जीत मिली है. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की टीम 3 मुकाबले अपने नाम कर पाई है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं. दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबले में जीत दर्ज की है. पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हराया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी.

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 243/8 का विशाल स्कोर बनाया था. ऐसे में टीम शानदार आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, ध्रुव जुरेल और रियान पराग मध्यक्रम में मैच विनर साबित हो सकते हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम को अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 92 रन से हार मिली थी. टीम वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में साई सुदर्शन और शुभमन गिल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, जोस बटलर और वाशिंगटन सुंदर मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-2 मुकाबला आज यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच रेत से तैयार की गई है, जिसके कारण यहां तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिलती है. शुरुआत में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन सेट होने के बाद बल्लेबाज बड़े शॉट खेल सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन के आसपास माना जाता है.

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स में कौन होगा टॉस का बॉस? (GT vs RR Toss Winner Prediction)

गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए कुल 10 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस ने 6 बार टॉस जीता है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 4 मुकाबलों में टॉस अपने नाम किया है. आज के मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम टॉस जीत सकती है. हमारी टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है. टॉस कौन जीतेगा, यह तय करने के लिए गहन अध्ययन किया गया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs RR Qualifier-2 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.