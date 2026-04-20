GT vs MI, IPL 2026 30th Match Ahmedabad Weather Update: अहमदाबाद में आज बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पूरे मुकबले का लुफ्त, यहां जानें मौसम का हाल

नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Credit: Wikipedia)

Gujarat Titans vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2026 30th Match Ahmedabad Weather Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 30वां मुकाबला आज यानी 20 अप्रैल को गुजरात टाइटंस (GT) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में अब तक 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि 2 मैचों में हार का सामना किया है. वहीं मुंबई इंडियंस ने 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीत दर्ज की है और 4 मैच हारे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: GT vs MI, IPL 2026 30th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 30वें मुकाबले में जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस से होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 30वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. टीम ने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था और खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस इस सीजन में संघर्ष कर रही है और टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. गुजरात टाइटंस इस मुकाबले में अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. टीम के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेंगे. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी और अपने अनुभवी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला आज यानी 20 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां लाल और काली मिट्टी की पिचें देखने को मिलती हैं. लाल मिट्टी की पिच पर तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है, जबकि काली मिट्टी की पिच स्पिनरों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहती है. हालांकि आईपीएल मैचों में यहां अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन सेट होने के बाद बल्लेबाज बड़े शॉट खेल सकते हैं.

अहमदाबाद का मौसम (Ahmedabad Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला आज यानी 20 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. अहमदाबाद में मैच के दिन मौसम काफी गर्म रहने की संभावना है. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि रात के समय हल्की राहत मिल सकती है. अच्छी बात यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा. गर्मी के कारण खिलाड़ियों की फिटनेस और हाइड्रेशन अहम भूमिका निभाएंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs MI 30th T20 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

मुंबई इंडियंस: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), विल जैक्स, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.