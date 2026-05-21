GT vs CSK, IPL 2026 66th Match Narendra Modi Stadium Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज बल्लेबाज दिखाएंगे दम या गेंदबाज करेंगे कमाल? महामुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Credit: Wikipedia)

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 66th Match Narendra Modi Stadium Pitch Report: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 66वां मुकाबला आज यानी 21 मई को गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (GT vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स ने 13 मुकाबलों में 6 मैच जीते हैं और 7 मुकाबलों में हार झेली है. प्लेऑफ में पहुंच चुकी गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले को तैयारी के तौर पर देखेगी, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स जीत के साथ अपने अभियान का अंत करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs CSK, IPL 2026 66th Match Stats And Preview: प्लेऑफ से पहले जीत की लय हासिल करना चाहेगी गुजरात टाइटंस, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 66वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा. ये मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस ने अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस की टीम को आठ मुकाबलों में जीत और पांच मैच में हार मिली है. दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और सात मैचों में हार मिली है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड (GT vs CSK Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच 9 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान मुकाबला काफी कांटे का रहा है. गुजरात टाइटंस की टीम को 5 मैच में जीत मिली है. जबकि, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम 4 मुकाबले अपने नाम कर पाई है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 8 विकेट से हराया था. आईपीएल 2025 में दोनों टीमों के बीच खेले गए एकमात्र मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने 83 रन से जीत दर्ज की थी.

चेन्नई सुपरकिंग्स को अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टीम वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में रुतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस भी मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में अंशुल कंबोज और नूर अहमद टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस को पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 29 रन से हार मिली थी. ऐसे में टीम जीत की राह पर लौटना चाहेगी. बल्लेबाजी में शुभमन गिल और साई सुदर्शन से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, जोस बटलर मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला आज यानी 21 मई को गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में काली और लाल मिट्टी की अलग-अलग पिचें मौजूद हैं. लाल मिट्टी की पिच तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद देती है, जबकि काली मिट्टी की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सेट होने के बाद बड़े शॉट आसानी से लगाए जा सकते हैं. इस मैदान की आउटफील्ड काफी तेज है, जिससे बल्लेबाजों को अतिरिक्त फायदा मिलता है. आईपीएल में इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 177 रन है.

अहमदाबाद का मौसम (Ahmedabad Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला आज यानी 21 मई को गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. एक्यूवेदर के मुताबिक, 21 मई को अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहने की उम्मीद है. मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. मौसम साफ रहने की संभावना है और बारिश के आसार नहीं हैं.

गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने पिछले 10 मैचों में 157.78 की स्ट्राइक रेट से 456 रन बनाए हैं. वहीं, शुभमन गिल के बल्ले से पिछले 10 मुकाबलों में 443 रन निकले हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए संजू सैमसन ने पिछले 10 मैचों में 169.77 की स्ट्राइक रेट से 455 रन बनाए हैं. शिवम दुबे भी टीम के लिए अहम बल्लेबाज साबित हो सकते हैं. गेंदबाजी में अंशुल कंबोज ने पिछले 10 मैचों में 15 विकेट चटकाए हैं. वहीं, कागिसो रबाडा ने पिछले 10 मुकाबलों में 18 विकेट लेकर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती दी है. गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs CSK 66th T20 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज.

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन और मुकेश चौधरी.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.