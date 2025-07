ENG-W vs IND-W 2nd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 01 जून को ब्रिस्टल (Bristol ) के काउंटी ग्राउंड(County Ground) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. यह भी पढ़ें: भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला दूसरे टी20 मैच से पहले जानिए कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने जीता टॉस

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सोफिया डंकले, डेनिएल व्याट-हॉज, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेट कीपर), एलिस कैप्सी, एम अर्लट, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल

भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, श्री चरणी

