England Women vs Pakistan Women, ICC Womens World Cup 2025 16th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले पाकिस्तान ने इंग्लैंड को महज 133 रनों पर रोका, फातिमा सना ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 16th Match Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 16वां मुकाबला आज यानी 15 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इंग्लैंड की टीम अपने तीनों मुकाबले जीतकर आ रहीं हैं. वहीं, पाकिस्तान की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Oman vs Nepal, ICC Mens T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Super Six Match 8 Live Toss And Scorecard: रोमांचक मुकाबले नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. दक्षिण अफ्रीका पर 10 विकेट से धमाकेदार जीत से शुरुआत करने वाली नेट स्किवर-ब्रंट की टीम ने इसके बाद दो और मैच बड़े अंतर से जीतकर टूर्नामेंट की सबसे दमदार टीमों में जगह बना ली है. इस मुकाबले के बाद अब इंग्लैंड का अगला इम्तिहान भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीमों के खिलाफ होगा, लेकिन उससे पहले वे पाकिस्तान को हराकर तालिका में शीर्ष पर पहुंचना चाहेंगी.

दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम के लिए यह टूर्नामेंट किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा हैं. तीनों मैच हारकर वह अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है. बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. टीम अब तक सिर्फ एक बार 150 रन का आंकड़ा पार कर पाई है. हालांकि सभी मैच कोलंबो में खेलने के बावजूद टीम घरेलू जैसी परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा सकी.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team Match Scorecard)

#CWC25 | #ENGvPAK Pakistan restrict England to 133/9 from 31 overs in the rain-curtailed game. LIVE - https://t.co/xG1GGsAbLb — News18 CricketNext (@cricketnext) October 15, 2025

इस रोमांचक मुकाबले पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बारिश की वजह से यह मुकाबला 31-31 ओवरों का ही खेला जा रहा हैं. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 22 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गई.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 31 ओवरों में नौ विकेट खोकर 133 रन बनाए. इंग्लैंड की तरफ से चार्लोट डीन ने सबसे ज्यादा 33 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान चार्लोट डीन ने 51 गेंदों पर तीन चौके लगाए. चार्लोट डीन के अलावा एम अर्लॉट ने 18 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को डायना बेग ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से कप्तान फातिमा सना ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. फातिमा सना के अलावा सादिया इक़बाल ने दो विकेट चटकाए. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 31 ओवर में 134 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 133/9, 31 ओवर (टैमी ब्यूमोंट 4 रन, एमी जोन्स 8 रन, हीदर नाइट 18 रन, नेट साइवर-ब्रंट 4 रन, सोफिया डंकले 11 रन, एम्मा लैंब 4 रन, एलिस कैप्सी 16 रन, चार्लोट डीन 33 रन, एम अर्लॉट 18 रन, सारा ग्लेन नाबाद 3 रन और लिन्से स्मिथ नाबाद 4 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (डायना बेग 1 विकेट, फातिमा सना 4 विकेट, सादिया इक़बाल 2 विकेट और रमीन शमीम 1 विकेट).

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.