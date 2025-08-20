England White Ball Series 2025: T20 वर्ल्ड कप 2026 से इन टीम से टकराएगी इंग्लैंड, खेली जाएगी वनडे और टी20 अहम सीरीज

इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team ODI And T20I Series 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फिलहाल 'द हंड्रेड 2025' (The Hundred 2025) में व्यस्त हैं. इस टूर्नामेंट के बाद इंग्लैंड की टीम भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल की शुरुआत में खेले जाने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20I World Cup) के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देगी. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल टूर्नामेंट से ठीक पहले श्रीलंका का दौरा करने का निर्णय किया, जहां पर इंग्लैंड की टीम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) के खिलाफ तीन मैचों की वनडे और फिर 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. वहीं, इंग्लैंड की टीम साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी जहां उसे 5 मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज (Ashes Test Series) खेलनी है. एशेज टेस्ट सीरीज के बाद इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएगी. यह भी पढ़ें: Australia vs South Africa, 2nd ODI Match Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुक्रवार को खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टी20 वर्ल्ड की तैयारियों पर रहेगी निगाहें

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से श्रीलंका दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है.यह दौरा दोनों टीमों के बीच 22 जनवरी से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा, जिसमें दूसरा और तीसरा मुकाबला 24 और 27 जनवरी को खेला जाएगा. वहीं इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 30 जनवरी को खेला जाएगा. वहीं दूसरा और तीसरा मुकाबला एक और तीन फरवरी को खेला जाएगा. यह सभी मुकाबले कौनसे स्टेडियम में खेले जाएंगे इसका ऐलान नहीं किया गया है. इंग्लैंड की टीम एशेज टेस्ट सीरीज में अपना आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के मैदान पर खेलेगी जो 8 जनवरी को खत्म होगा.

एशेज से पहले इन टीमों से टकराएगी इंग्लैंड

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होने से पहले इंग्लैंड की टी20 और वनडे सीरीज ज्यादा खेलेगी. पहले इंग्लैंड घर पर 2 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी तो वहीं इसके बाद तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम आयरलैंड का दौरा करेगी जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से होगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत होने से ठीक पहले इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. इस दौरान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड पहले तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. टी20 सीरीज के खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी.