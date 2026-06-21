England Squad For ENG vs NZ 3rd Test Announced: बेन स्टोक्स की कप्तान के रूप में वापसी, सीरीज के निर्णायक टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Squad For ENG vs NZ 3rd Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की रोथेसे टेस्ट सीरीज (Rothesay Test Series) के तीसरे और निर्णायक मुकाबले के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान कर दिया गया है. कप्तान बेन स्टोक्स एक बार फिर टीम की कमान संभालते नजर आएंगे. वहीं तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को भी टीम में शामिल किया गया है. दोनों खिलाड़ी दूसरे टेस्ट में नहीं खेले थे, लेकिन अब निर्णायक मुकाबले के लिए उनकी वापसी हो गई है. यह भी पढ़ें: IND-W vs SA-W, Women's T20 World Cup 2026 18th Match Scorecard: मैनचेस्टर में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के सामने रखा 159 रनों का टारगेट, शैफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

द ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 253 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी. उस मुकाबले में बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन टीम का हिस्सा नहीं थे. दोनों खिलाड़ियों को पहले टेस्ट के बाद टीम कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत बाहर रखा गया था.

इंग्लैंड ने ENG बनाम NZ तीसरे टेस्ट 2026 के लिए टीम की घोषणा की:

Ben Stokes and Gus Atkinson have been included our squad for the third Test against New Zealand. — England Cricket (@englandcricket) June 21, 2026

काउंटी क्रिकेट से वापस बुलाए गए दोनों खिलाड़ी

बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन दोनों को रविवार को अपने-अपने काउंटी मुकाबलों से वापस बुला लिया गया. इससे पहले स्टोक्स ने डरहम की ओर से खेलते हुए नॉर्थम्पटनशायर के खिलाफ 118 गेंदों में 95 रन की शानदार पारी खेली थी. वहीं एटकिंसन ने सरे के लिए खेलते हुए ग्लैमोर्गन के खिलाफ चार विकेट झटके थे.

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने दोनों खिलाड़ियों को तत्काल टीम से जुड़ने का निर्देश दिया. अनुशासनात्मक सुनवाई पूरी होने के बाद अब दोनों की टीम में वापसी हो गई है.

सीरीज का फैसला करेगा तीसरा टेस्ट

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला अब सीरीज का फैसला करेगा. दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं और ट्रेंट ब्रिज में जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी.

मैच की अहम जानकारी

मुकाबला: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा टेस्ट

सीरीज: रोथेसे टेस्ट सीरीज

टूर्नामेंट: आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27

वेन्यू: ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम

तारीख: 25 जून से 29 जून 2026

समय: भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे (लगभग)

इंग्लैंड को स्टोक्स से बड़ी उम्मीदें

बेन स्टोक्स की वापसी से इंग्लैंड टीम को बड़ा बल मिला है. स्टोक्स न सिर्फ कप्तानी में बल्कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं. वहीं गस एटकिंसन की वापसी से तेज गेंदबाजी आक्रमण और मजबूत हुआ है.

अब ट्रेंट ब्रिज में होने वाला यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है, जहां इंग्लैंड घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीरीज जीतना चाहेगा, जबकि न्यूजीलैंड लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगा.