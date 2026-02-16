England vs Italy, T20 World Cup 2026 29th Match Live Streaming In India: इंग्लैंड बनाम इटली के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

इंग्लैंड बनाम इटली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Italy National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 29th Match Live Streaming And Telecast Details: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 29वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. ग्रुप C में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम माना जा रहा है. सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए दोनों टीमों को जीत की दरकार होगी. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई हैरी ब्रूक कर रहे हैं. वहीं इटली की कमान हैरी मानेन्टी के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs United Arab Emirates, T20 World Cup 2026 28th Match Live Score Update: दिल्ली में अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

इंग्लैंड की टीम में जोस बटलर, फिलिप सॉल्ट, सैम करन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद जैसे अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ी शामिल हैं. इटली की टीम में जेजे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, जसप्रीत सिंह और वेन मैडसेन जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देते नजर आएंगे. दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में इंग्लैंड का पलड़ा भारी माना जा रहा है, लेकिन इटली की टीम भी उलटफेर करने की क्षमता रखती है. मौजूदा फॉर्म और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए यह मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है.

इंग्लैंड बनाम इटली टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs ITA T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड और इटली के बीच अब तक सीमित मुकाबले खेले गए हैं. अनुभव और रैंकिंग के लिहाज से इंग्लैंड की टीम मजबूत स्थिति में नजर आती है. हालांकि, टी20 फॉर्मेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

इंग्लैंड बनाम इटली के बीच 29वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (ENG vs ITA T20 World Cup 29th Match Date And Venue)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 29वां मुकाबला आज इंग्लैंड और इटली के बीच खेला जाएगा. यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले किया जाएगा.

भारत में इंग्लैंड बनाम इटली के बीच खेले जाने वाले 29वें मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (ENG vs ITA T20 World Cup 29th Match Live TV Channel Telecast In India)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आप भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकते हैं.

इंग्लैंड बनाम इटली के बीच 29वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch ENG vs ITA T20 World Cup 29th Match Live Streaming In India)

इंग्लैंड बनाम इटली के बीच इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप (Jio Hotstar App) और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs ITA 29th Match Playing Prediction)

इंग्लैंड: जोस बटलर (विकेटकीपर), फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट, हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, सैम करन, जैकब बेथेल, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और रीस टॉप्ली/ल्यूक वुड.

इटली: जियान मीडे (विकेटकीपर), हैरी मानेन्टी (कप्तान), जस्टिन मोस्का, एंथनी मोस्का, जेजे स्मट्स, बेन मानेन्टी, ग्रांट स्टीवर्ट, जसप्रीत सिंह, क्रिशन कालुगामागे, अली हसन और थॉमस ड्राका.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.