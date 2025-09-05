Asia Cup से पहले क्या सूर्यकुमार यादव ने बाल किए पिंक? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर

Suryakumar Yadav Viral Photo | X

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है और भारतीय टीम 10 सितंबर को यूएई (UAE) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टीम इंडिया दुबई पहुंच चुकी है और नेट्स में प्रैक्टिस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इस बीच खिलाड़ियों के नए-नए लुक्स भी सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रहे हैं.

हाल ही में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अपने ब्लॉन्ड हेयरस्टाइल की वजह से चर्चा में आए. अब सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने अपने बाल पिंक कलर में डाई कर लिए हैं. फैंस इस तस्वीर को देखकर हैरान हैं और इंटरनेट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

क्या सच में सूर्या ने बदला हेयर कलर?

फैक्ट चेक में ये दावा पूरी तरह झूठा निकला. वायरल तस्वीरें एडिटेड हैं और हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. सूर्या अब भी अपने नेचुरल ब्लैक हेयरस्टाइल में ही नजर आ रहे हैं. हां, उन्होंने हाल ही में एक सैलून विजिट कराकर अपने बालों को स्टाइल कराया है, लेकिन पिंक कलर की खबर पूरी तरह फेक है.

एडिटेड है सूर्यकुमार यादव की तस्वीर

आज सुबह से इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की editted तस्वीर वायरल हो रही है! जिसके बाद लोग उन्हें छपरी कह रहे हैं! जबकि रीयल तस्वीर नीचे वाली है! सूर्या एशिया कप के लिए दुबई निकल चुके हैं! एयरपोर्ट का वीडियो भी आ चुका है! इंडिया का पहला मैच 10 सितम्बर IndvsUAE और… pic.twitter.com/j7LoyAe8b4 — ShivRaj Yadav (@shivaydv_) September 5, 2025

कप्तान के रूप में बड़ी जिम्मेदारी

इस बार एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए दिखेंगे. उनके लिए यह टूर्नामेंट बेहद अहम है क्योंकि इसके प्रदर्शन पर ही उनका भविष्य भी टिका है. यदि वे शानदार कप्तानी करते हैं तो साल 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी की जिम्मेदारी उनके पास रहने की पूरी संभावना है.