DC W vs MI W WPL 2025 Preview: महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस होगा कड़क मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Delhi Capitals (WPL) vs Mumbai Indians (WPL): दिल्ली कैपिटल्स (WPL) बनाम मुंबई इंडियंस (WPL) का 13वां मुकाबला 28 फरवरी(शुक्रवार) को बेंगलुरु(Bengaluru) के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम(M.Chinnaswamy Stadium) में खेला जाएगा. पिछले तीन लगातार जीत के बाद, WPL 2023 की चैंपियन मुंबई इंडियंस अब महिला प्रीमियर लीग के पिछले दो सीजन की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ने के लिए तैयार है. मुंबई इंडियंस महिलाओं (MI-W) के लिए यह सीजन का पांचवां मैच होगा, जबकि दिल्ली कैपिटल्स महिलाओं (DC-W) के लिए यह छठा मुकाबला रहेगा. फिलहाल दोनों टीमों के छह-छह अंक हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन आगे निकलता है.

दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक पांच में से तीन मैच जीते हैं और दो हारे हैं. टीम निरंतरता बनाए रखने में नाकाम रही है और अभी तक लगातार दो जीत भी दर्ज नहीं कर सकी है. मेग लैनिंग की अगुवाई वाली इस टीम का नेट रन रेट (NRR) भी निगेटिव है, ऐसे में उन्हें सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़ी जीत दर्ज करने पर ध्यान देना होगा. वहीं, मुंबई इंडियंस WPL 2025 में अब तक लगातार तीन जीत दर्ज करने वाली एकमात्र टीम है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में यह टीम लगातार चौथी जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। साथ ही, मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट भी इस समय सबसे बेहतर है.

डब्ल्यूपीएल में डीसी डब्ल्यू बनाम एमआई डब्ल्यू का हेड टू हेड रिकॉर्ड(DC W vs MI W Head-To-Head Record In WPL): दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस अब तक महिला प्रीमियर लीग (WPL) में छह बार आमने-सामने आ चुके हैं. दोनों टीमों ने तीन-तीन मुकाबले जीतकर बराबरी कर रखी है.

डीसी डब्ल्यू बनाम एमआई डब्ल्यू डब्ल्यूपीएल 2025 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी(DC-W vs GG-WDC W vs MI W Key Players To Watch Out): तितास साधु, हेले मैथ्यूज, शिखा पांडे, नैट सिवर-ब्रंट, मेग लैनिंग, हरमनप्रीत कौर ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.