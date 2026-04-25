DC vs PBKS, IPL 2026 35th Match Live Score Update: अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Punjab Kings, TATA Indian Premier League 2026 35th Match Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 35वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स (DC vs PBKS) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम (Arun Jaitley Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मैच में जीत और 3 में हार का सामना किया है. वहीं, पंजाब किंग्स ने भी 6 मैच खेले हैं, जिसमें 5 में जीत मिली है, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं, जबकि पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 36वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी राजस्थान रॉयल्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करना चाहेगी. टीम ने अब तक 6 मुकाबलों में 3 जीत हासिल की है, जबकि 3 में हार का सामना किया है. ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम होगा. दूसरी तरफ पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 मुकाबले जीते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है. पंजाब किंग्स की टीम भी जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी.

दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Delhi Capitals Cricket Team vs Punjab Kings Cricket Team Match Scorecard)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 17 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स को भी 17 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम में केएल राहुल, पृथ्वी शॉ और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मुकेश कुमार अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की टीम में श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल टीम को मजबूती देते हैं.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.