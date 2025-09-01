Bangladesh vs Netherlands, 2nd T20I 2025 Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 विकेट से रौंदा,सीरीज में बनाई 2-0 की अजेय बढ़त; यहां देखें BAN vs NED मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स(Photo credit: X @BCBTigers)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला गया. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को नौ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, नीदरलैंड की टीम अपनी लाज बचाने के इरादे से उतरेगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहीं हैं. जबकि, नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के कंधों पर हैं.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Scorecard)

Bangladesh's comprehensive win in the second T20I gives them an unassailable lead in the series against Netherlands 👏#BANvNED 📝: https://t.co/T7uoacTooj pic.twitter.com/8062o2uy1P — ICC (@ICC) September 1, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड की टीम का आगाज निराशानजक रहा रहा और महज 37 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद शारिज़ अहमद और नूह क्रोज़ ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 61 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड की पूरी टीम 17.3 ओवर में महज 103 रन बनाकर सिमट गई. नीदरलैंड की तरफ से आर्यन दत्त ने सबसे ज्यादा 30 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान आर्यन दत्त ने 24 गेंदों पर तीन चौका और एक छक्का लगाया. आर्यन दत्त के अलावा विक्रमजीत सिंह ने 24 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को नसुम अहमद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से नसुम अहमद ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. नसुम अहमद के अलावा तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने दो-दो विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 104 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 40 रन बोर्ड पर जड़ दिए. बांग्लादेश की टीम ने महज 13.1 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज तंज़ीद हसन तमीम ने सबसे ज्यादा नाबाद 54 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान तंज़ीद हसन तमीम ने गेंदों पर चौके और छक्के लगाए. तंज़ीद हसन तमीम के अलावा 23 ने 23 रन बटोरे.

वहीं, नीदरलैंड की टीम को काइल क्लेन ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. नीदरलैंड की ओर से काइल क्लेन ने सबसे ज्यादा एक विकेट अपने नाम किए. काइल क्लेन के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बुधवार यानी 3 सितंबर कोसिलहट के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

नीदरलैंड की बल्लेबाजी: 103/10, 17.3 ओवर (मैक्स ओडॉउड 8 रन, विक्रमजीत सिंह 24 रन, तेजा निदामानुरु 0 रन, स्कॉट एडवर्ड्स 9 रन, शारिज़ अहमद 12 रन, नूह क्रोज़ 2 रन, सिकंदर ज़ुल्फ़िकार 2 रन, काइल क्लेन 4 रन, आर्यन दत्त 30 रन, पॉल वैन मीकेरेन 3 रन और डैनियल डोरम नाबाद 2 रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (तस्कीन अहमद 2 विकेट, नसुम अहमद 3 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट, महेदी हसन 1 विकेट और तंज़ीम हसन साकिब 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बांग्लादेश की बल्लेबाजी: 104/1, 13.1 ओवर (परवेज़ हुसैन इमोन 23 रन, तंज़ीद हसन तमीम नाबाद 54 रन और लिटन दास नाबाद 18 रन.)

नीदरलैंड की गेंदबाजी: (काइल क्लेन 1 विकेट).

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.