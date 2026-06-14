Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? ढाका में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd ODI Match Satta Bazar Favorite Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम ने पहले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का इतिहास रच दिया है. अब मेजबान टीम की नजरें ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वीप करने पर होंगी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई जोश इंगलिस (Josh Inglis) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त, शुभमन गिल ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश ने इस सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. पहले वनडे में मेजबान टीम ने 86 रन से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम कर ली. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लगातार संघर्ष करती नजर आई है. मार्नस लाबुशेन और जेवियर बार्टलेट ने दूसरे वनडे में कुछ संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. ऐसे में तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर दबाव रहेगा.

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच तीसरा वनडे मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपनी साख बचाने की कोशिश करेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है.

बांग्लादेश की टीम दूसरे वनडे में जीत दर्ज करने के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. बल्लेबाजी में नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और तौहीद हृदय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है. दूसरे वनडे में भी गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला था. वहीं मौसम विभाग के अनुसार बारिश की भी संभावना है, जिससे मुकाबले में रुकावट आ सकती है. ऐसे में टॉस भी अहम भूमिका निभा सकता है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पर सट्टा बाजार गर्म (Bangladesh vs Australia Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) में भी मुकाबले को लेकर काफी चर्चा है. सीरीज में 2-0 की बढ़त और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए बांग्लादेश की टीम को फेवरेट माना जा रहा है. वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. सट्टा बाजार में जिस टीम पर कम भाव होता है, उसे जीत का प्रबल दावेदार माना जाता है. हालांकि मैच के दौरान और टॉस के बाद ये भाव बदल सकते हैं.

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