India vs Afghanistan 1st ODI Match Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त, शुभमन गिल ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

शुभमन गिल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 1st ODI Match Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी. जबकि, अफगानिस्तान की टीम सीरीज अपने नाम करने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Live Score Update: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 26 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज़ और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 142 रन तक लेकर गए. बारिश की वजह से 25-25 ओवर का मुकाबला खेला गया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 24.5 ओवरों में महज 194 रनों पर सिमट गई. अफगानिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने सबसे ज्यादा 102 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने महज 51 गेंदों पर आठ चौके और आठ छक्के लगाए. रहमानुल्लाह गुरबाज़ के अलावा कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 27 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को गुरनूर ब्रार ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से हर्ष दुबे और गुरनूर ब्रार ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. हर्ष दुबे और गुरनूर ब्रार के अलावा अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी ने दो-दो विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 25 ओवर में 195 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया ने महज 22.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा नाबाद 84 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान शुभमन गिल ने महज 66 गेंदों पर 11 चौके और दो छक्के लगाए. शुभमन गिल के अलावा केएल राहुल ने 39 रन बटोरे.

वहीं, अफगानिस्तान की टीम को रोहित शर्मा के रूप में पहली बड़ी सफलता मिली. अफगानिस्तान की ओर से जिया उर रहमान शरीफी और राशिद खान ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. जिया उर रहमान शरीफी और राशिद खान के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के एकाना क्रिकेट स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी: 194/10, 24.5 ओवर (इब्राहिम जादरान 1 रन, रहमानुल्लाह गुरबाज़ 102 रन, सेदिकुल्लाह अटल 0 रन, रहमत शाह 3 रन, हशमतुल्लाह शाहिदी 27 रन, अज़मतुल्लाह उमरज़ई 26 रन, मोहम्मद नबी 9 रन, राशिद खान 9 रन, मोहम्मद सलीम सफ़ी नाबाद 1 रन, एएम ग़ज़नफ़र 0 रन और ज़िया उर रहमान शरीफी 4 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (गुरनूर ब्रार 2 विकेट, अर्शदीप सिंह 2 विकेट, हर्ष दुबे 3 विकेट और नीतीश कुमार रेड्डी 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 195/3, 22.5 ओवर (शुभमन गिल नाबाद 84 रन, रोहित शर्मा 16 रन, ईशान किशन 34 रन, श्रेयस अय्यर 12 रन और केएल राहुल नाबाद 39 रन.)

अफगानिस्तान की गेंदबाजी: (जिया उर रहमान शरीफी 1 विकेट और राशिद खान 1 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.