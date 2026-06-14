Bangladesh vs Australia Dream11 Prediction 3rd ODI Match: ढाका में आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd ODI Match Dream11 Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का इतिहास रच चुकी है. ऐसे में मेजबान टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सम्मान बचाने और सीरीज में पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी. बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई जोश इंगलिस (Josh Inglis) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Sri Lanka, 2nd T20I Match Winner Prediction: दूसरे टी20 मुकाबले में क्या श्रीलंका करेगा वापसी या वेस्टइंडीज जीतेगी सीरीज? मैच से पहले जानें कौनसी टीम है फेवरेट

बांग्लादेश ने पहले दोनों मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह दबाव में रखा है. दूसरे वनडे में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके देकर महज 187 रन पर रोक दिया था. इसके बाद नजमुल हुसैन शांतो, सौम्य सरकार और तौहीद हृदय की उपयोगी पारियों की बदौलत टीम ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लगातार संघर्ष करती नजर आई है और टीम आखिरी मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. बांग्लादेश क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया हार का सिलसिला रोकने की कोशिश करेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला.

बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में भी जीत दर्ज कर इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी. बल्लेबाजी में नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और तौहीद हृदय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं मेहदी हसन मिराज और मोसद्देक हुसैन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पिच रिपोर्ट (BAN vs AUS Pitch Report)

शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. दूसरे वनडे में भी गेंद काफी टर्न हुई थी और बल्लेबाजों को रन बनाने में परेशानी हुई थी. बारिश की संभावना को देखते हुए पिच में नमी रह सकती है, जिससे तेज गेंदबाजों को भी शुरुआती मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में एक संतुलित मुकाबला देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया ड्रीम11 टीम सुझाव (BAN vs AUS Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: लिटन दास, जोश इंगलिस

बल्लेबाज: नजमुल हुसैन शांतो, मार्नस लाबुशेन, मैथ्यू शॉर्ट, तौहीद हृदय

ऑलराउंडर: मेहदी हसन मिराज, कैमरून ग्रीन

गेंदबाज: मुस्तफिजुर रहमान, नाथन एलिस, तस्कीन अहमद

कप्तान (Captain): नजमुल हुसैन शांतो

उपकप्तान (Vice Captain): मेहदी हसन मिराज

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (BAN vs AUS Top Fantasy Picks)

नजमुल हुसैन शांतो शानदार फॉर्म में हैं और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. मेहदी हसन मिराज बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं. मुस्तफिजुर रहमान अपनी धीमी गेंदों से विकेट निकालने में माहिर हैं. ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. वहीं जोश इंगलिस विकेटकीपिंग के साथ बल्लेबाजी में भी बड़े अंक दिला सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास (विकेटकीपर), तौहीद हृदय, मोसद्देक हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कोनोली, मार्नस लाबुशेन, जोश इंगलिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, जेवियर बार्टलेट, राइली मेरेडिथ, नाथन एलिस और एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.