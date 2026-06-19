Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? चट्टोग्राम स्टेडियम में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Satta Bazar Favorite Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल की थी. ऐसे में दोनों टीमें दूसरे मुकाबले में जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी. बांग्लादेश की टीम सीरीज में बराबरी करना चाहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजर सीरीज अपने नाम करने पर होगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 3rd ODI Match Stats And Preview: तीसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी. ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाजों ने मेजबान बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने शानदार गेंदबाजी और संतुलित प्रदर्शन के दम पर मुकाबला अपने नाम किया. अब बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर वापसी करना चाहेगा.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. बांग्लादेश हार की स्थिति में सीरीज गंवा सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ ट्रॉफी अपने नाम कर सकता है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम पहले मुकाबले में हार झेलने के बाद वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं शमीम हुसैन और परवेज हुसैन इमोन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और महेदी हसन टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

बांग्लादेश के लिए बाबर नहीं, बल्कि तौहीद हृदोय, सैफ हसन और मुस्तफिजुर रहमान पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस और एडम ज़म्पा अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पर सट्टा बाजार गर्म (Bangladesh vs Australia Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि बांग्लादेश का सामना ऑस्ट्रेलिया (Bangladesh vs Australia Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन बांग्लादेश की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

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