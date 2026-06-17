BAN vs AUS, 1st T20I Match Toss Winner Prediction: चटगांव में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मुकाबले से पहले जानें किस टीम का पलड़ा भारी

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st T20I Match Toss Winner Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चटगांव (Chattogram) के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इतिहास रचा था. ऐसे में लिटन दास (Litton Das) की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम टी20 सीरीज में भी जीत के साथ शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात दी थी. यह पहली बार था जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी वनडे सीरीज में जीत दर्ज की थी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम टी20 विश्व कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद नई शुरुआत करना चाहेगी. मिशेल मार्श की वापसी से टीम को मजबूती मिली है, जबकि टिम डेविड, जोश इंगलिस और आरोन हार्डी जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर बढ़त हासिल करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम को लिटन दास, तंजीद हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श, जोश इंगलिस और टिम डेविड सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला चटगांव के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ विकेट धीमा हो सकता है. ऐसे में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. हालांकि हाल के तीन मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है. मौसम विभाग के अनुसार दोपहर में बारिश की भी संभावना है, जिससे टॉस की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया में कौन होगा टॉस का बॉस? (BAN vs AUS Toss Winner Prediction)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस मुकाबले में टॉस अहम भूमिका निभा सकता है. दोनों कप्तान परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं. टॉस पूरी तरह किस्मत का खेल है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हमारी टॉस भविष्यवाणी के अनुसार बांग्लादेश की टीम टॉस जीत सकती है. हालांकि अंतिम नतीजा मैच शुरू होने से ठीक पहले ही सामने आएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान/विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, टिम डेविड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस और एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.