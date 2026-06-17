Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? चटगांव में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st T20I Match Satta Bazar Favorite Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चटगांव (Chattogram) के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में संपन्न हुई वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इतिहास रचा था. ऐसे में मेजबान टीम टी20 सीरीज का आगाज भी जीत के साथ करना चाहेगी. दूसरी तरफ मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी करने और सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

वनडे सीरीज में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव होगा. हालांकि कप्तान मिशेल मार्श की वापसी से टीम को मजबूती मिली है. टिम डेविड, आरोन हार्डी और निकिल चौधरी जैसे खिलाड़ी भी टीम में शामिल हैं. दूसरी ओर लिटन दास की अगुवाई वाली बांग्लादेश टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर एक और बड़ा उलटफेर करना चाहेगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा. दोनों टीमों के पास कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम को लिटन दास, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय और मेहदी हसन मिराज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श, जोश इंगलिस, टिम डेविड और कैमरून ग्रीन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में नाथन एलिस और एडम जम्पा टीम की ताकत होंगे.

चटगांव की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ विकेट धीमा हो सकता है. ऐसे में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. हालांकि इस मैदान पर खेले गए हालिया मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को सफलता मिली है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पर सट्टा बाजार गर्म (Bangladesh vs Australia Satta Bazar)

इस मुकाबले से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच को लेकर चर्चाएं तेज हैं. सट्टा बाजार के अनुमान के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट मानी जा रही है. मिशेल मार्श की वापसी, मजबूत बल्लेबाजी क्रम और टी20 क्रिकेट में बेहतर रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाता नजर आ रहा है. हालांकि घरेलू परिस्थितियों में बांग्लादेश को हल्के में नहीं आंका जा सकता.

सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा मानी जाती है, उस पर कम भाव मिलता है. वहीं दूसरी टीम पर अपेक्षाकृत ज्यादा भाव होता है. हालांकि यह केवल बाजार की धारणा होती है और मैच का वास्तविक परिणाम खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. मैच शुरू होने तक और मुकाबले के दौरान ये भाव बदल भी सकते हैं.

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