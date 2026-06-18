BAN vs AUS 2nd T20I Match Stats And Preview: दूसरे टी20 में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I 2026 Stats And Preview Details: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 18 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. अब दूसरे टी20 मुकाबले में मेजबान बांग्लादेश वापसी कर सीरीज बराबर करना चाहेगा. जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की नजरें जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने पर होंगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND vs IRE T20 Series 2026: भारत-आयरलैंड सीरीज का अनोखा शेड्यूल, कब और कितने बजे शुरू होंगे मुकाबले, जानकर चौंक जाएंगे

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. मेजबान टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश को 4 मुकाबलों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच अब तक कोई भी मैच बेनतीजा नहीं रहा है.

पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी. लिटन दास की गैरमौजूदगी टीम को काफी खली और युवा बल्लेबाज बड़ी साझेदारी बनाने में नाकाम रहे. ऐसे में दूसरे टी20 में सलामी बल्लेबाज सैफ हसन और कप्तान तौहीद हृदोय पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को कप्तान मिचेल मार्श की वापसी से मजबूती मिली है. पहले मुकाबले में युवा गेंदबाज जोएल डेविस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट झटके थे. एडम ज़म्पा और जोएल डेविस एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. वहीं कूपर कॉनॉली के प्रदर्शन पर भी सभी की नजरें रहेंगी.

बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (BAN vs AUS Pitch Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 18 जून को चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों के लिए तेजी से रन बनाना आसान नहीं होता. विकेट की धीमी प्रकृति के कारण स्पिन गेंदबाजों को काफी सहायता मिलती है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इस मुकाबले में भी स्पिनरों की भूमिका अहम रहने वाली है.

चट्टोग्राम का मौसम (Chattogram Weather Update)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. मैच के दौरान मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. हालांकि बारिश की संभावना बेहद कम है. ऐसे में फैंस को पूरे 20 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (BAN vs AUS Match Key Players To Watch Out)

बांग्लादेश की ओर से सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम और कप्तान तौहीद हृदोय पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस और टिम डेविड बल्ले से बड़ा योगदान दे सकते हैं. गेंदबाजी में एडम ज़म्पा, जोएल डेविस और नाथन एलिस मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला? (BAN vs AUS Live Streaming And Telecast Details)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. भारत में इस सीरीज का प्रसारण फैनकोड के जरिए देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd T20I Playing XI Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सौम्य सरकार, सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, अब्दुल गफ्फार सकलैन और मुस्तफिजुर रहमान.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और एडम ज़म्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.