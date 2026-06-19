BAN vs AUS, 2nd T20I Match Scorecard: चट्टोग्राम में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 7 रनों से दी शिकस्त, सीरीज में 2-0 की बनाई अजेय बढ़त; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला गया. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बांग्लादेश को सात रनों से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली थी. अब बांग्लादेश की टीम जीत के साथ सीरीज समाप्त करना चाहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजर सीरीज क्लीन स्वीप करने पर होगी. बांग्लादेश की कप्तानी तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Live Streaming In India: क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगा भारत, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 44 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद मैट रेनशॉ और टिम डेविड ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 141 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 196 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैट रेनशॉ ने सबसे ज्यादा नाबाद 89 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मैट रेनशॉ ने महज 52 गेंदों पर चार चौके और पांच छक्के लगाए. मैट रेनशॉ के अलावा टिम डेविड ने 45 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को नसुम अहमद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से नसुम अहमद ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. नसुम अहमद के अलावा अब्दुल गफ्फार सकलैन, नाहिद राणा और मुस्तफिजुर रहमान ने एक-एक विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 197 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बोर्ड पर जड़ दिए. बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में छह विकेट खोकर महज 189 रन ही बना सकीं. बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने सबसे ज्यादा 42 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान सैफ हसन ने 33 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. सैफ हसन के अलावा परवेज हुसैन इमोन ने 36 रन बटोरे.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैट रेनशॉ ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एरन हार्डी ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. एरन हार्डी के अलावा मैट रेनशॉ, एडम ज़म्पा, नाथन एलिस और जोएल डेविस ने विकेट चटकाए. बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 196/5, 20 ओवर (मिचेल मार्श 20 रन, जोश इंग्लिस 11 रन, कूपर कोनोली 1 रन, टिम डेविड 45 रन, मैट रेनशॉ नाबाद 89 रन, निखिल चौधरी 8 रन और जोएल डेविस नाबाद 13 रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (नसुम अहमद 2 विकेट, अब्दुल गफ्फार सकलैन 1 विकेट, नाहिद राणा 1 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बांग्लादेश की बल्लेबाजी: 189/6, 20 ओवर (सैफ हसन 42 रन, तंजीद हसन तमीम 30 रन, सौम्या सरकार 15 रन, परवेज हुसैन इमोन 36 रन, तौहीद हृदयोय 35 रन और अब्दुल गफ्फार सकलैन नाबाद 7 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (एरन हार्डी 2 विकेट, मैट रेनशॉ 1 विकेट, एडम ज़म्पा 1 विकेट, नाथन एलिस 1 विकेट और जोएल डेविस 1 विकेट).

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.