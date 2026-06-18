BAN vs AUS, 2nd T20I Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Date And Time Details: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 18 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. अब दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Afghanistan A vs India A, 5th ODI Match: अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जानें अब किसके साथ होगा खिताबी मुकाबला?

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. मेजबान बांग्लादेश की टीम जहां सीरीज को बराबरी पर लाने के लक्ष्य के साथ उतरेगी, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN vs AUS T20I Head To Head)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच अब तक कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम को तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन और कप्तान तौहीद हृदोय से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस और टिम डेविड बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में एडम ज़म्पा, जोएल डेविस और नाथन एलिस टीम की ताकत होंगे.

बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (BAN vs AUS Pitch Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 18 जून को चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों के लिए तेजी से रन बनाना आसान नहीं होता. विकेट की धीमी प्रकृति के कारण स्पिन गेंदबाजों को काफी सहायता मिलती है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इस मुकाबले में भी स्पिनरों की भूमिका अहम रहने वाली है.

चट्टोग्राम में मुकाबले के दौरान मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. हालांकि बारिश की संभावना काफी कम बताई जा रही है. ऐसे में फैंस को बिना किसी रुकावट के पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश के लिए सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम और तौहीद हृदोय पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस और कूपर कॉनॉली बड़ी पारियां खेल सकते हैं. गेंदबाजी में एडम ज़म्पा, जोएल डेविस और नाथन एलिस मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (BAN vs AUS 2nd T20I Match Date And Venue)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कल यानी 18 जून को चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (BAN vs AUS 2nd T20I Match Live TV Channel Telecast In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 18 जून को चट्टोग्राम में खेला जाएगा. भारत में इस सीरीज का पारंपरिक टीवी प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. फैंस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मुकाबले का आनंद ले सकते हैं.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch BAN vs AUS 2nd T20I Match Live Streaming In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 18 जून को खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सौम्य सरकार, सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, अब्दुल गफ्फार सकलैन और मुस्तफिजुर रहमान.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और एडम ज़म्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.