Afghanistan A vs India A, 5th ODI Match: अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जानें अब किसके साथ होगा खिताबी मुकाबला?

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan A Cricket Team vs India A Cricket Team, 5th ODI Match: अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम बनाम इंडिया ए क्रिकेट टीम के बीच टूर्नामेंट का पांचवां वनडे मुकाबला 17 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में भारत ए ने ट्राई सीरीज के अहम मुकाबले में अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. इस शानदार जीत के साथ भारतीय टीम अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है. अब सभी की निगाहें श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच होने वाले मुकाबले पर टिकी हैं, जिसके बाद फाइनल में भारत के प्रतिद्वंद्वी का फैसला होगा. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के मैच में बनाए 449 रन? जानें वायरल YouTube वीडियो का पूरा सच

भारत ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रन से दी मात

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 319 रन बनाए. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जिम्मेदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान के सामने 320 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा. लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान ए की टीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन मध्य ओवरों में लगातार विकेट गंवाने के कारण मैच पर पकड़ नहीं बना सकी. पूरी टीम 36.5 ओवर में 219 रन पर सिमट गई और भारत ने मुकाबला 101 रनों से अपने नाम कर लिया.

अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा भारत

इस जीत के बाद भारत ए के चार मैचों में चार अंक हो गए हैं. टीम ने दो मुकाबले जीते हैं, जबकि दो में हार का सामना किया है. हालांकि बेहतर नेट रन रेट के चलते भारतीय टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है. भारत का नेट रन रेट 0.797 है, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद श्रीलंका ए का नेट रन रेट 0.494 है. श्रीलंका ने अब तक तीन मैच खेले हैं और उसके भी चार अंक हैं.

अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हुई राह

अफगानिस्तान ए फिलहाल तीसरे स्थान पर है. टीम ने तीन मैचों में सिर्फ एक जीत दर्ज की है और उसके खाते में दो अंक हैं. इसके अलावा उसका नेट रन रेट -1.983 है, जो उसकी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. अब अगर अफगानिस्तान को फाइनल में पहुंचना है तो उसे अपने आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका ए को सिर्फ हराना ही नहीं होगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि नेट रन रेट के मामले में वह श्रीलंका को पीछे छोड़ सके.

भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल की संभावना सबसे ज्यादा

मौजूदा समीकरणों को देखते हुए भारत ए और श्रीलंका ए के बीच फाइनल होने की संभावना सबसे अधिक नजर आ रही है. हालांकि अफगानिस्तान ए के पास अभी भी मौका है, लेकिन इसके लिए उसे असाधारण प्रदर्शन करना होगा. श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच मुकाबला 19 जून को खेला जाएगा. इसी मैच के बाद फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला हो जाएगा. ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला 21 जून को आयोजित होगा.

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी निगाहें

यदि भारत और श्रीलंका फाइनल में आमने-सामने आते हैं तो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा का केंद्र होंगे. पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन पर क्रिकेट प्रशंसकों की खास नजर बनी हुई है और फाइनल में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी.