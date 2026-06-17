BAN vs AUS, 1st T20I Match Live Score Update: चटगांव में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है पहला टी20 मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st T20I Match Live Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चटगांव (Chattogram) के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा है. हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इतिहास रचा था. अब टी20 सीरीज में भी बांग्लादेश की टीम जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी करते हुए सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरी है. इस सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी लिटन दास (Litton Das) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 मुकाबले में दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरी हैं. वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था. ऐसे में मेजबान टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा होगा. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 प्रारूप में नई ऊर्जा के साथ वापसी करना चाहेगी. मिशेल मार्श, जोश इंगलिस और टिम डेविड जैसे बल्लेबाज टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं बांग्लादेश को लिटन दास, तौहीद हृदोय और मुस्तफिजुर रहमान से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 11 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया ने 7 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मुकाबलों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

बांग्लादेश की टीम में लिटन दास, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय और मेहदी हसन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श, जोश इंगलिस, टिम डेविड और एलेक्स कैरी जैसे बल्लेबाज बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में नाथन एलिस, एडम जम्पा और जेवियर बार्टलेट टीम की ताकत होंगे.

चटगांव के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ विकेट थोड़ा धीमा हो सकता है. ऐसे में स्पिन और धीमी गेंदें प्रभावी साबित हो सकती हैं. पिछले कुछ मुकाबलों में यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को सफलता मिली है. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान बारिश की भी संभावना है, जो मैच को प्रभावित कर सकती है.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.