पाकिस्तान से भिड़ंत से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, इस स्टार खिलाड़ी को सिर में लगी चोट

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े मैच से पहले भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर आई है. टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को सिर में चोट लग गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उनके खेलने पर सस्पेंस बन गया है.

यह घटना अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान हुई. जब ओमान की टीम बल्लेबाज़ी कर रही थी, तो 15वें ओवर में एक खिलाड़ी ने हवा में शॉट खेला. अक्षर पटेल कैच लेने के लिए दौड़े, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक गई और संतुलन बिगड़ने के कारण उनका सिर ज़मीन से टकरा गया. चोट लगने के बाद वह दर्द में दिखे और उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा.

कोच ने क्या कहा?

मैच के बाद टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने बताया कि अक्षर "ठीक दिख रहे हैं". हालांकि, चिंता की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में 48 घंटे से भी कम का समय बचा है. इतने कम समय में पूरी तरह से फिट होना अक्षर के लिए एक चुनौती हो सकती है.

अक्षर के न खेलने से क्या होगा असर?

अक्षर पटेल का न खेलना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका होगा. उन्होंने ओमान के खिलाफ बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 13 गेंदों में 26 रन बनाए थे. अगर वह टीम से बाहर होते हैं, तो भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है. हो सकता है टीम को तीन की जगह सिर्फ दो स्पिनरों, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ मैदान पर उतरना पड़े.

उनकी जगह स्टैंडबाय लिस्ट में मौजूद रियान पराग या वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया जा सकता है.

भारत और पाकिस्तान का यह सुपर फोर मुकाबला रविवार को खेला जाएगा. आपको बता दें कि इसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में जब दोनों टीमें भिड़ी थीं, तो भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी हार दी थी.