India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका को बेहतरीन शुरुआत मिली हैं. भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में पथुम निसांका ने ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोका हैं. श्रीलंका को जीत की उम्मीदें दी हैं. खबर लिखे जाने तक श्रीलंका का स्कोर 1102-1 (8.5 Ov ) था.

पथुम निसांका ने ठोका ताबड़तोड़ अर्धशतक

18th T20I fifty and third of Asia Cup 2025 for Pathum Nissanka. 📸: Sony LIV#INDvsSL pic.twitter.com/cx6EEZmg1s — CricTracker (@Cricketracker) September 26, 2025

