New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Toss Update: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 10 फ़रवरी को लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

न्यूजीलैंड: विल यंग, ​​डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, बेन सियर्स, विलियम ओरोर्के

दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, जेसन स्मिथ, वियान मुल्डर, काइल वेरेन (डब्ल्यू), मिहलाली मपोंगवाना, सेनुरान मुथुसामी, ईथन बॉश, जूनियर डाला, लुंगी एनगिडी, तबरेज़ शम्सी

A toss win for Mitchell Santner who elects to bowl first in Game 2. One change to the XI as Devon Conway comes in for Rachin Ravindra who is ruled out with the head injury sustained against Pakistan. Watch play LIVE in NZ via the Sports Central Official YouTube channel 📺 pic.twitter.com/Kphf556EYC

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) February 10, 2025