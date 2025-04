Happy Birthday IPL! इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शुरुआत 18 अप्रैल 2008 को हुई थी और आज इस भव्य टूर्नामेंट ने अपने 18 साल पूरे कर लिए हैं. यह दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक खास स्थान रखता है क्योंकि इसी दिन दुनिया ने एक नए क्रिकेट युग की शुरुआत देखी थी. पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था, जिसमें ब्रेंडन मैकुलम ने इतिहास रचते हुए 158* रन की विस्फोटक पारी खेली थी. यह पारी T20 क्रिकेट में एक नया मापदंड बन गई और IPL को दुनिया के सबसे रोमांचक क्रिकेट लीग के रूप में स्थापित कर दिया. इन 18 वर्षों में IPL ने न सिर्फ युवा खिलाड़ियों को मंच दिया, बल्कि कई यादगार लम्हे भी दिए हैं. मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स इस लीग की सबसे सफल टीमें रही हैं, दोनों ने अब तक 5-5 खिताब अपने नाम किए हैं. IPL का यह सफर लगातार नए कीर्तिमान गढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है और दुनियाभर के फैंस को हर सीजन में भरपूर रोमांच, प्रतिस्पर्धा और मनोरंजन का अनुभव कराता है.

जानिए कब और कहां खेला गया था पहला मैच

Happy Birthday @IPL#OnThisDay in 2008, the inaugural season of IPL kicked off in Bangalore between RCB & KKR@Bazmccullum smashed 158* off 73 (10 fours, 13 sixes)

In contrast to McCullum's innings, RCB sent W Jaffer & R Dravid as opener to chase 223. RCB bowled out for just 82 pic.twitter.com/wbsUjFW3Uq

