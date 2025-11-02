South Africa Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाना था. लेकिन बारिश के चलते मैच में देरी हो गई हैं. नवी मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है! आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले के लिए आधिकारिक अपडेट जारी किया गया है. टॉस शाम 4:30 बजे होगा, जबकि मैच की शुरुआत 5:00 बजे से होगी. सबसे राहतभरी बात यह है कि हल्की देरी के बावजूद ओवरों में कोई कटौती नहीं की जाएगी. यानी दर्शकों को पूरे 50-50 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा.

जानिए मैच कब होगा शुरू

