Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 126 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका लगा हैं. हर्षित राणा ने ट्रेविस हेड को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जानें तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 60-1 (6.2 ओवर) था.
ऑस्ट्रेलिया को लगा पहला झटका
2ND T20I. WICKET! 4.3: Travis Head 28(15) ct N Tilak Varma b Varun Chakaravarthy, Australia 51/1 https://t.co/7LOFHGtfXe #TeamIndia #AUSvIND #2ndT20I
— BCCI (@BCCI) October 31, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)