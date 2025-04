Rohit Sharma Birthday Special: आधुनिक युग के सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक रोहित शर्मा आज 38 वर्ष के हो गए हैं. इस खास मौके पर बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) समेत उनके चाहनेवालों ने उन्हें खास अंदाज़ में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. नागपुर में 30 अप्रैल 1987 को जन्मे रोहित शर्मा ने 2007 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. तब से अब तक उन्होंने भारत के लिए 67 टेस्ट, 273 वनडे और 159 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें क्रमशः 4301, 11,168 और 4231 रन बनाए हैं. इसके अलावा, उन्होंने चार आईसीसी खिताब भी अपने नाम किए हैं, जिनमें से दो (2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी) उन्होंने कप्तान के रूप में जीते हैं. रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर (264 रन) बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं सका है. यह भी पढ़ें: 38वें जन्मदिन पर रोहित शर्मा को सलाम! जानिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हिटमैन के नाम दर्ज 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड

बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को उनके 38वें जन्मदिन पर दीं शुभकामनाएं

4️⃣9⃣9⃣ intl. matches 1️⃣9⃣7⃣0⃣0⃣ intl. runs 4️⃣9⃣ intl. hundreds 💯 ICC WT20 2007 & ICC Champions Trophy 2013 Winner 🏆 ICC Men's T20 World Cup 2024 & ICC Champions Trophy 2025 Winning Captain 🙌 Only cricketer to score Three ODI Double Hundreds 🫡🫡 Wishing a very Happy… pic.twitter.com/8tG9UwUIdf — BCCI (@BCCI) April 30, 2025

Happy Birthday Captain..HITMAN ROHIT SHARMA @ImRo45 🙌🙌🙌🎁🎁🎉🎉🎉🤍🤍🎂🎂🎂🎂🎈🎈🎈🎈🎈 May you keep doing better to Indian Cricket 🏏... May you keep winning it for us 🙏 😌🙌🙌🙌🎊🎊🎊🥰🎉🎉🎉#HappyBirthdayRohit #RohitSharma #RohitBirthdayCDP pic.twitter.com/bfmOlvlx4y — Suraj thakur (@IAmSuRaJTHakur_) April 30, 2025

The pride of a billion. The captain of the nation. 🇮🇳 Happy Birthday, Rohit Sharma! 🎂 #WhistlePodu #Yellove🦁💛 pic.twitter.com/82OnC2iho0 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 30, 2025

𝟐𝟔𝟒 𝐫𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐞! 🥳 Wishing a very happy birthday to the captain of 🇮🇳's recent T20 World Cup and Champions Trophy winning teams, and one of the finest openers, Rohit Sharma! 🎂 Have a smashing day, ℍ𝕚𝕥𝕄𝕒𝕟! 🙌#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/bbU13aGInw — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 30, 2025

Back-to-back unbeaten ICC titles. T20 WC & CT winning captain. 5x IPL champ. 49 intl tons. 3 ODI double hundreds. WC: 648 (2019), 597 (2023), 5 tons in one edition. Happy Birthday to the Skipper — Rohit Sharma 🇮🇳 | #RohitSharma | #TeamIndia#HappyBirthdayRohitSharma pic.twitter.com/qiWTDZylDa — Indian Cricket Team (@incricketteam) April 30, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)