Rohit Sharma Confused: आईपीएल 2025 के बीच मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज़ रोहित शर्मा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां वह कुछ खोजते नज़र आए. टीम की ट्रैवल ड्रेस पहने रोहित के कंधे पर बैग था, लेकिन वह बार-बार अपनी पैंट की सामने और पीछे की जेबें टटोलते दिखे, जिससे साफ लगा कि वह कुछ भूल गए हैं. इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी भी रोहित की स्थिति को देख हंसते नजर आए. यह मज़ेदार वीडियो एक यूज़र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

फिर से एयरपोर्ट पर कुछ भूल गए रोहित शर्मा!

Rohit Sharma forgot something again at the airport last night. 😭😂❤️ pic.twitter.com/40WWm28SOx

— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) May 9, 2025