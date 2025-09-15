India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला गया. पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया. भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और इसी के बाद एक पाकिस्तानी फैन का मजेदार बयान सामने आया. मैच के बाद एक पाकिस्तानी फैन ने ANI से बातचीत में मजाकिया अंदाज में कहा, "मैं पाकिस्तान की तरफ से भारत से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगला मैच बॉयकॉट कर दो. प्लीज अगला मैच मत खेलो ताकि हमें दो प्वाइंट मिल जाएं और हम फाइनल में पहुंच जाएं." बता दें कि भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण में 21 सितंबर को फिर से आमने-सामने आ सकती हैं.

पाकिस्तानी फैन का मजेदार अपील

