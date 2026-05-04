Assembly Election Results 2026: 2026 के विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती के लिए मंच तैयार है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सोमवार सुबह 8:00 बजे से मतगणना शुरू हो गया है. प्रक्रिया की शुरुआत पोस्टल बैलेट की गिनती से हुई, जिसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी. राउंड-वाइज नतीजे ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म और इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के आधिकारिक पोर्टल पर रियल टाइम में अपडेट किए जाएंगे. इन चुनावों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं, जहां राजनीतिक दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी. सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सभी काउंटिंग सेंटर पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है. शुरुआती रुझान कुछ ही घंटों में सामने आने लगेंगे, जबकि अंतिम नतीजे शाम तक घोषित होने की संभावना है. इन चुनावों के नतीजे राज्यों की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी बड़ा असर डाल सकते हैं.

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