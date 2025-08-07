Salman Khan Bodyguard Shera Father Dies: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के बॉडीगार्ड शेरा (Shera) किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, वे पिछले कई दशकों से सलमान खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेरा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. दरअसल, उनके पिता सुंदर सिंह जॉली (Sunder Singh Jolly) का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि वो काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. शेरा ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि उनके पिता की अंतिम यात्रा शाम 4 बजे उनके निवास '1902 द पार्क लग्जरी रेजीडेंस, ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट' से निकलेगी. दुख की इस घड़ी में सलमान खान के फैन्स शेरा को सांत्वना दे रहे हैं.

बता दें कि शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह है, जो करीब तीन दशकों से सलमान खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं. वो सिर्फ सलमान खान के बॉडीगार्ड ही नहीं हैं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य की तरह ही हैं. वो हर इवेंट, फिल्मों की शूटिंग के दौरान सलमान खान के साथ मौजूद रहते हैं. यह भी पढ़ें: Actor S. Krishnamurthy Passed Away: साउथ फिल्म इंडस्ट्री को झटका, 'माधवन बॉब' फेम तमिल अभिनेता कृष्णमूर्ति का निधन

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके सिर से पिता का साया उठ गया है. शेरा के पिता श्री सुंदर सिंह जॉली की 88 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो गई है. मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित ओशिवारा क्रिमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

