Viral Video: 'गर्लफ्रेंड डिप्रेशन में है, इसलिए आया हूं'; जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' प्रदर्शन के बीच इस युवक ने जीता सोशल मीडिया का दिल

जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच पार्टी' प्रोटेस्ट (Photo Credits: Instagram)

नई दिल्ली, 8 जून: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के ऐतिहासिक जंतर-मंतर (Jantar-Mantar) पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janata Party) (CJP) द्वारा आयोजित एक बेहद अनोखे और दुर्लभ विरोध प्रदर्शन ने सोशल मीडिया (Social Media) पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. सरकार की नीतियों और परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ चल रहे इस बड़े आंदोलन के बीच, एक युवा प्रदर्शनकारी अपने बेहद निजी और भावुक कर देने वाले कारण की वजह से इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

जब मीडिया ने इस विशाल प्रदर्शन में शामिल होने का उनका कारण पूछा, तो उन्होंने कोई राजनीतिक भाषण देने या प्रशासनिक अधिकारियों की आलोचना करने के बजाय एक ऐसा जवाब दिया, जिसने हजारों नेटिजन्स का दिल जीत लिया. युवक ने बताया कि वह यहां अपनी गर्लफ्रेंड के हक के लिए खड़ा हुआ है. यह भी पढ़ें: Delhi Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज 'कॉकरोच जनता पार्टी' का बड़ा प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

'नीट पेपर लीक से डिप्रेशन में है गर्लफ्रेंड, इसलिए आया हूं'

युवक ने कैमरे के सामने भावुक होते हुए बताया कि वह और उसकी गर्लफ्रेंड पिछले एक साल से साथ हैं और दोनों देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' (NEET) की तैयारी कर रहे थे, ताकि वे एमबीबीएस (MBBS) पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकें.

हालांकि, इस साल नीट परीक्षा के पेपर लीक होने और उसके बाद परीक्षा रद्द होने की खबरों ने उसकी गर्लफ्रेंड को मानसिक रूप से तोड़ दिया, और वह गंभीर अवसाद (Depression) से जूझने लगी। भावनात्मक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वयं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकी, जिसके चलते उसका बॉयफ्रेंड उसके हिस्से की निराशा और एकजुटता को दर्ज कराने के लिए जंतर-मंतर पर उसके स्थान पर आकर खड़ा हो गया.

'गर्लफ्रेंड डिप्रेशन में है, इसलिए आया हूं'

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नेटिजन्स ने युवक को घोषित किया 'इंटरनेट का सबसे ग्रीन फ्लैग'

पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुके इस आंदोलन के बीच इस युवक के बेहद संवेदनशील वीडियो ने सोशल मीडिया पर तनाव को कम करने का काम किया। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और फोरम पर लोग इस युवक के निश्छल प्रेम और समर्थन की जमकर सराहना कर रहे हैं.

कई महिला यूजर्स ने टिप्पणियों में हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा कि "ऐसे समझदार बॉयफ्रेंड आखिर कहां मिलते हैं?" वहीं, बहुसंख्यक नेटिजन्स ने उसे 'इंटरनेट का सबसे ग्रीन फ्लैग' (Greenest Flag) का खिताब दिया है. डिजिटल शब्दावली में 'ग्रीन फ्लैग' का तात्पर्य एक ऐसे आदर्श जीवनसाथी से होता है, जो हर परिस्थिति में अपने साथी को पूरा भावनात्मक और मानसिक संबल प्रदान करता है. लोगों का कहना है कि संकट के समय ऐसा अटूट साथ देना किसी भी महंगे या बनावटी रोमांटिक जेस्चर से कहीं बेहतर है.

क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शन का उद्देश्य?

इस अनोखे विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि को समझें तो इसकी शुरुआत 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नाम के एक युवा छात्र और रोजगार कार्यकर्ताओं के समूह द्वारा की गई है. इस रचनात्मक आंदोलन में सैकड़ों छात्रों, नौकरी चाहने वाले युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जो देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और सरकारी भर्ती घोटालों के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर रहे थे.

प्रशासनिक और परीक्षा प्रणाली के भीतर आ चुके कथित सड़न को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने के लिए इन सभी प्रदर्शनकारियों ने कॉकरोच (तिलचट्टा) की थीम वाले मास्क पहन रखे थे. हालांकि, इंटरनेट पर इस असाधारण दृश्य को काफी रीच मिली, लेकिन जंतर-मंतर के इस पूरे आंदोलन में सबसे बड़ी सुर्खियां उस बॉयफ्रेंड के इस अनूठे कदम ने बटोरीं, जिसने अपनी साथी के अवसाद को दूर करने के लिए सड़क पर उतरना बेहतर समझा.