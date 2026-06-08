Viral Video: जन्मदिन के केक में छिपी लोहे की तार निगल गया 2 साल का बच्चा; आंत में फंसे टुकड़े, पीड़ित मां की चेतावनी हुई वायरल
बर्थडे केक (Photo Credits: Instagram)

ठाणे, 8 जून: बच्चों के जन्मदिन की खुशियों के बीच केक को आकर्षक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैर-खाद्य सामग्रियां (Non-Edible Decorations) कितनी जानलेवा साबित हो सकती हैं, इसका एक साक्षात उदाहरण ठाणे (Thane) में देखने को मिला है. यहाँ एक दो साल के मासूम बच्चे ने अपने जन्मदिन के केक (Birthday Cake) पर सजे डेकोरेशन के भीतर छिपी लोहे की नुकीली तार को अनजाने में निगल लिया. इस घटना के बाद बच्चे की मां द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर साझा किए गए भावुक वीडियो संदेश तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस चेतावनी ने देश भर के अभिभावकों के बीच कमर्शियल और घरेलू बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक सपोर्टिव मैटेरियल्स को लेकर एक गंभीर सुरक्षा बहस को जन्म दे दिया है. यह भी पढ़ें: पुणे में भारतीय सेना के डॉक्टरों का कमाल: 9 महीने के मासूम के फेफड़े से निकाला नुकीले तारों वाला LED बल्ब, बचाई जान (See Pics)

बॉलिंग थीम केक में छिपी थी लोहे की तार; एक्स-रे में हुआ खुलासा

पीड़ित मां द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उनका पूरा परिवार बच्चे का दूसरा जन्मदिन मना रहा था और बच्चा अपनी पसंद का 'बॉलिंग थीम केक' (Bowling Cake) देखकर बेहद खुश था. मगर परिवार की खुशियां उस समय तनाव में बदल गईं जब बच्चे ने केक का एक टुकड़ा खाया और उसके साथ ही सजावट के अंदर लगी धातु की तार भी पेट में चली गई. महिला का आरोप है कि ठाणे की जिस बेकरी से उन्होंने यह केक बनवाया था, उसने केक की सजावट को खड़ा रखने के लिए आंतरिक रूप से लोहे के तारों का इस्तेमाल किया था, और इसकी जानकारी ग्राहकों को पहले से नहीं दी गई थी.

मां ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "मेरे 2 साल के बेटे ने उस लोहे की तार को निगल लिया. हमने उसका पूरा जन्मदिन इस भयानक डर में बिताया कि अगले ही पल उसके साथ क्या अनहोनी हो सकती है." अस्पताल ले जाने पर बच्चे के एक्स-रे (X-ray) में साफ तौर पर लोहे के दो नुकीले टुकड़े उसकी आंत (Intestine) के भीतर फंसे हुए दिखाई दिए, जिसने डॉक्टरों और परिवार की चिंता को बेहद बढ़ा दिया था.

महिला का कहना है कि उनके 2 साल के बेटे ने वह तार निगल लिया

महिला ने दूसरे माता-पिता के लिए सलाह दी

कुदरती रूप से बाहर आए टुकड़े; मां के वीडियो को मिले लाखों व्यूज

चिकित्सकों ने इस तरह के नुकीले और बाहरी तत्वों के शरीर के भीतर जाने को बेहद संवेदनशील और आंतरिक अंगों के कटने या ब्लीडिंग होने के लिहाज से अत्यंत खतरनाक बताया था. हालांकि, एक राहत भरे फॉलो-अप वीडियो में मां ने जानकारी दी कि उनके बेटे की आंतों में फंसे धातु के दोनों टुकड़े बिना किसी बड़ी सर्जरी के, प्राकृतिक (Natural) रूप से मल के जरिए शरीर से बाहर आ गए हैं.

इस भयावह अनुभव को साझा करते हुए मां के वीडियो टेस्टीमोनी को इंटरनेट पर करोड़ों और लाखों की संख्या में व्यूज मिल चुके हैं और माता-पिता लगातार इस गंभीर चेतावनी को एक-दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं. अपनी सार्वजनिक अपील में महिला ने पेशेवर बेकर्स और आम जनता दोनों से कड़ा आग्रह किया है कि बच्चों के केक पर सजावट को एंकर (टिकाने) करने के लिए किसी भी स्थिति में लोहे की तार, टूथपिक (लकड़ी की सीख), या नुकीली प्लास्टिक पिन का उपयोग पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए.

अभिभावकों के लिए बेहद जरूरी गाइडलाइंस; सजगता है आवश्यक

इस वायरल घटना ने केक उद्योग में खाद्य सुरक्षा मानकों की भारी कमी को भी उजागर किया है. अन्य माता-पिता के साथ इस कड़वे अनुभव से सीख साझा करते हुए महिला ने कुछ बुनियादी सुरक्षा नियम बताए हैं, जिनका पालन हर अभिभावक को करना चाहिए:

  • बेकर से पहले ही पूछें: जब भी आप किसी व्यावसायिक बेकरी से ऑर्डर पर या रेडीमेड केक खरीदें, तो उनसे स्पष्ट रूप से पूछें कि क्या केक की आंतरिक संरचना या सजावट में किसी भी प्रकार की तार, प्लास्टिक या लकड़ी की छड़ का उपयोग किया गया है.

  • पूर्ण खाद्य-मानक की जांच: हमेशा यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के केक पर रखी गई हर एक सजावट की चीज पूरी तरह से खाने योग्य (Fully Edible) और बच्चों के उपभोग के लिए शत-प्रतिशत सुरक्षित हो.

  • सुरक्षा को लेकर कभी न करें धारणा: अंत में, मां ने कड़े लहजे में कहा है कि माता-पिता को कभी भी यह मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि केक के ऊपर दिखने वाले सुंदर रंगीन सजावटी टुकड़े उनके छोटे बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं. बच्चों को प्लेट में परोसने से पहले हर एक टुकड़े की व्यक्तिगत जांच करना ही एकमात्र बचाव है.