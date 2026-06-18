Smriti Jain Case Viral Leaks Jaisalmer: डिजिटल दौर में अश्लीलता और साइबर अपराध: 19 मिनट के एमएमएस और जैसलमेर स्मृति जैन मामले के बहाने बड़ा खतरा

इंटरनेट और सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते प्रसार के बीच डिजिटल वोयरिज्म (दूसरों की निजी जिंदगी या अश्लील सामग्री को छिपकर देखना) और प्राइवेसी का उल्लंघन एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है. हाल ही में इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने '19 मिनट के एमएमएस' और राजस्थान के जैसलमेर से जुड़े स्मृति जैन मामले ने डिजिटल दुनिया के इस काले सच को एक बार फिर सामने ला दिया है. इन दोनों ही मामलों में पर्सनल डेटा के लीक होने, आपसी भरोसे के टूटने और इंटरनेट पर बढ़ती अश्लीलता की वजह से न सिर्फ लोगों की निजी जिंदगी प्रभावित हो रही है, बल्कि कानून व्यवस्था के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं.

क्या है 19 मिनट के वायरल एमएमएस का सच

सोशल मीडिया पर कुछ समय से '19 मिनट 36 सेकंड का वीडियो' और 'सीजन 5' जैसे कीवर्ड्स के साथ एक कपल का निजी वीडियो तेजी से खोजा और साझा किया जा रहा है. जांच में सामने आया है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल के एक कंटेंट क्रिएटर और उसकी महिला मित्र का था, जो उनके एक परिचित द्वारा ब्लैकमेलिंग और धोखे के उद्देश्य से इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दिया गया था. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा इसमें शामिल महिला की गलत पहचान उजागर करने की कोशिशों ने कई निर्दोष डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को मानसिक प्रताड़ना के जाल में धकेल दिया है.

जैसलमेर का स्मृति जैन मामला और व्यावसायिक अश्लीलता

दूसरी तरफ, जैसलमेर से सामने आया स्मृति जैन मामला डिजिटल माध्यमों के जरिए अश्लील सामग्री के व्यावसायिक निर्माण और प्रसार का एक गंभीर उदाहरण है. उत्तर प्रदेश की रहने वाली पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्मृति जैन और उसके साथी को राजस्थान पुलिस ने कथित तौर पर पैसे कमाने के लालच में बुजुर्ग व्यक्तियों को शामिल कर आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें एडल्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. यह मामला दिखाता है कि कैसे अधिक पैसे कमाने और इंटरनेट ट्रैफिक हासिल करने के लिए तकनीक का अनैतिक और अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है.

साइबर अपराधियों के लिए कमाई का जरिया बने फर्जी लिंक

इन दोनों ही वायरल मामलों की आड़ में साइबर अपराधियों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो गया है. जब लाखों की संख्या में यूजर्स इन प्रतिबंधित और लीक हुए वीडियो को गूगल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर खोजने की कोशिश करते हैं, तो हैकर्स इसका फायदा उठाते हैं. वे वीडियो दिखाने के नाम पर फर्जी लिंक या 'क्लिकबेट' फैलाते हैं. इन लिंक्स पर क्लिक करते ही यूजर्स के स्मार्टफोन या कंप्यूटर में वायरस और मैलवेयर डाउनलोड हो जाते हैं, जिससे उनके बैंक खाते खाली हो सकते हैं या फिर उनका निजी डेटा चोरी हो सकता है.

कानून और समाज के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियां

इस तरह के मामलों का लगातार बढ़ना यह दिखाता है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (IT Act) और साइबर कानूनों के होने के बावजूद, सहमति के बिना किसी की निजी सामग्री को इंटरनेट पर वायरल होने से रोकना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी भी आपत्तिजनक या लीक वीडियो को दूसरों के साथ साझा करना या फॉरवर्ड करना भी कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है. इंटरनेट पर स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक इस तरह की सामग्री को खोजने और साझा करने के बजाय सतर्कता बरतें.