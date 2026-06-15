Nora Fatehi Viral Links:नोरा फतेही के नाम से वायरल लिंक पर क्लिक करना पड़ सकता है भारी, साइबर पुलिस दर्ज कर सकती है मुकदमा

नोरा फतेही (Photo Credits: X)

इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही के नाम का इस्तेमाल करके कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक लिंक्स तेजी से प्रसारित किए जा रहे हैं. साइबर सुरक्षा सेल और कानूनी विशेषज्ञों ने इस संबंध में इंटरनेट यूजर्स को एक सख्त चेतावनी जारी की है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक करना, वीडियो को डाउनलोड करना या उसे किसी अन्य यूजर को फॉरवर्ड करना कानूनन अपराध है. ऐसा करने वाले यूजर्स के खिलाफ आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

गंभीर कानूनी कार्रवाई और जेल का प्रावधान

भारतीय कानून के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी कोई भी आपत्तिजनक या मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) सामग्री डिजिटल माध्यमों पर फैलाना एक गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 और 67ए के तहत अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने या साझा करने पर 3 से 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है. इसके अलावा, पीड़िता की गोपनीयता भंग करने के आरोप में धारा 66ई के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है.

मैलवेयर और ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा

साइबर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के ज्यादातर लिंक्स केवल यूजर्स को गुमराह करने और उनके साथ धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं. जैसे ही कोई यूजर इन अनजान लिंक्स पर क्लिक करता है, उसके मोबाइल या कंप्यूटर में मैलवेयर, वायरस या स्पायवेयर अपने आप डाउनलोड हो सकते हैं. इससे यूजर्स की निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स और पासवर्ड चोरी होने का खतरा रहता है. यह एक तरह का साइबर फ्रॉड है जिसके जाल में आम लोग आसानी से फंस जाते हैं.

डीपफेक तकनीक का बढ़ता दुरुपयोग

हाल के दिनों में मशहूर हस्तियों के चेहरे का गलत इस्तेमाल करने के लिए डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग देखा जा रहा है. नोरा फतेही के नाम से फैलाए जा रहे इन लिंक्स के पीछे भी इसी तरह की तकनीक या फर्जी दावों का हाथ होने की पूरी आशंका है. साइबर पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह की भ्रामक सामग्री को बढ़ावा देना या उसे सच मानकर शेयर करना भी अपराध में शामिल होने जैसा ही माना जाएगा.

यूजर्स के लिए जरूरी हिदायत

यदि आपके पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या किसी अन्य सोशल मीडिया माध्यम पर ऐसा कोई लिंक या संदेश आता है, तो उस पर भूलकर भी क्लिक न करें. समझदारी इसी में है कि उस संदेश को तुरंत डिलीट कर दें और भेजने वाले यूजर या ग्रुप को रिपोर्ट करें. ऑनलाइन सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी भी संदिग्ध लिंक को आगे बढ़ाकर अफवाहों और अवैध सामग्री का हिस्सा बनने से बचें.