VIDEO: 'लंदन एयरपोर्ट पर सिर्फ भारतीय स्टाफ': अमेरिकी नागरिक ने ब्रिटिश कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल, सरकार पर कसा तंज

London Airport Indian Staff: लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट (Heathrow Airport) का एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे एक अमेरिकी यात्री ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. "immi.grateful" नाम के अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो में, व्यक्ति का दावा है कि उसने एयरपोर्ट पर कोई ब्रिटिश कर्मचारी (British staff) नहीं देखा, बल्कि वहां मौजूद सभी कर्मचारी भारतीय थे. वीडियो में अमेरिकी यात्री (American Traveler) कहता है, "मैं लंदन एयरपोर्ट पर उतरा हूं और इधर-उधर घूम रहा हूं. लेकिन यहां एक भी ब्रिटिश काम करता हुआ नहीं दिख रहा है. हर जगह सिर्फ भारतीय ही दिख रहे हैं."

ये भी पढें: Chandra Nagamallaiah Murder in US: अमेरिका में भारतीय मैनेजर की हत्या पर भारत सरकार ने दी प्रतिक्रिया, दूतावास से मांगी रिपोर्ट

अमेरिकी यात्री ने लंदन हवाई अड्डे पर ब्रिटिश कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए

View this post on Instagram A post shared by Immigrateful (@immi.grateful)

अमेरिकी यात्री ने ब्रिटेन सरकार पर उठाए सवाल

उसने आगे कहा कि उसका सवाल नस्लवादी (Racist) नहीं है, बल्कि वह बस यह समझना चाहता है कि ब्रिटेन, जिसे कभी लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था, आज ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया है कि उसके अपने नागरिक ऐसी जगहों पर नजर नहीं आते.

फिलहाल, यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूज़र्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बना VIDEO

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे भारतीयों की मेहनत और काबिलियत का नमूना बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ब्रिटिश युवा अब ऐसी नौकरियां नहीं करना चाहते.

वहीं, कुछ लोग अमेरिकी यात्री पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह मुद्दा उठाना कहीं न कहीं एक छिपा हुआ भेदभाव है.