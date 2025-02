Rs 1.61 Lakh Fine on Scooter: बेंगलुरु में स्कूटी पर 1.61 लाख का चालान, सोशल मीडिया पर हंगामा, ट्रैफिक पुलिस ने दिया जवाब

भारत में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण वाहनों पर भारी चालान लगना एक गंभीर समस्या बन चुकी है. यातायात नियमों को लागू करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की चुनौती के चलते कई वाहन मालिकों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है. अधिकतर मामलों में हेलमेट न पहनना, सिग्नल जंप करना और तेज गति से वाहन चलाना आम कारण होते हैं.

हाल ही में बेंगलुरु में एक स्कूटी मालिक का मामला चर्चा में आया, जिसने अब तक कुल 1.61 लाख रुपये के चालान जमा कर लिए हैं. यह घटना ट्रैफिक नियमों के अनुपालन की स्थिति और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है. सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर जोरदार बहस छिड़ गई है कि सरकार ऐसे मामलों से निपटने में कितनी प्रभावी है.

शिबम नामक एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक स्कूटी मालिक द्वारा जमा किए गए भारी चालान की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें उसकी विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए तस्वीरें भी शामिल थीं. इस स्कूटी का पंजीकरण नंबर भी स्पष्ट रूप से दिख रहा था.

यह मामला पिछले साल भी चर्चा में आया था जब शिबम ने बताया था कि इस स्कूटी पर चालान 1,05,500 रुपये तक पहुंच चुका है. लेकिन हाल ही में जब यह रकम बढ़कर 1.61 लाख रुपये हो गई, तो बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने इस पर ध्यान दिया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

Noted, we will take necessary action.

— ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ BengaluruTrafficPolice (@blrcitytraffic) February 2, 2025