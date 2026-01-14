Uttarayan 2025 Wishes: उत्तरायण के इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें प्रियजनों को शुभकामनाएं

उत्तरायण 2026 (Photo Credits: File Image)

Uttarayan 2025 Wishes in Hindi: 14 जनवरी 2026 को देशभर में मकर संक्रांति (Makar Sankranti) मनाई जा रही है, जिसे गुजरात (Gujarat) में उत्तरायण (Uttarayan) के नाम से जाना जाता है. गुजरात में उत्तरायण के त्योहार को लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं. हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, मकर संक्रांति यानी उत्तरायण के दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर अपने पुत्र शनि देव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं. इसी दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, इसलिए इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया जाता है. ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव के उत्तरायण से देवताओं के दिन शुरु होते हैं, जबकि दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना जाता है. मकर संक्रांति के दिन यानी सूर्य देव के उत्तरायण होने पर लोग गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इस दिन दिए गए दान का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है. ऐसा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है.

मकर संक्रांति के दिन गुजरात में उत्तरायण और उसके अगले दिन वासी उत्तरायण मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने घर की छतों पर आकर आसमान में जमकर पतंगबाजी करते हैं, साथ ही पर्व की बधाई देते हैं. ऐसे में इस खास अवसर पर आप उत्तरायण के इन हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए प्रियजनों को प्यार भरी शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- मीठी बोली, मीठी जुबान

मकर संक्रांति का है यही पैगाम.

उत्तरायण की शुभकामनाएं

उत्तरायण 2026 (Photo Credits: File Image)

2- हर पतंग जानती है,

अंत में कचरे मे जाना है,

लेकिन उसके पहले हमें,

आसमान छूकर दिखाना है,

बस ज़िंदगी भी यही चाहती है.

उत्तरायण की शुभकामनाएं

उत्तरायण 2026 (Photo Credits: File Image)

3- गुड़ की मिठास,

पतंगों की आस,

संक्रांति में मनाओ,

जम कर उल्लास.

उत्तरायण की शुभकामनाएं

उत्तरायण 2026 (Photo Credits: File Image)

4- मुंगफली की खुशबू,

और गुड़ की मिठास,

दिलों में खुशी और

अपनो का प्यार,

मुबारक हो आपको

मकर संक्रांति का त्योहार.

उत्तरायण की शुभकामनाएं

उत्तरायण 2026 (Photo Credits: File Image)

5- दिल में है छाई मस्ती,

मन में भरी है उमंग,

उड़ती हैं पतंगें रंग-बिरंगी,

आसमान में छाया उत्तरायण का रंग.

उत्तरायण की शुभकामनाएं

उत्तरायण 2026 (Photo Credits: File Image)

दरअसल, एक साल में सूर्य देव अपनी स्थिति में दो बार परिवर्तन करते हैं, जिसे दक्षिणायन और उत्तरायण कहा जाता है. बता दें कि जब सूर्य देव कर्क से धनु राशि तक की यात्रा करते हैं तो उस अवधि को दक्षिणायन कहा जाता है, वहीं जब सूर्य देव मकर राशि से मिथुन राशि तक की यात्रा करते हैं, उस दौरान की अवधि को उत्तरायण कहते हैं. मकर संक्रांति के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान के बाद तिल का दान करना काफी फलदायी माना जाता है. इसके साथ ही इस दिन तिल-गुड खाकर लोग अपना और अपने प्रियजनों का मुंह मीठा करवाते हैं.