Propose Day 2026 Messages: हैप्पी प्रपोज डे! इजहार-ए-इश्क करने के लिए पार्टनर संग शेयर करें ये हिंदी Shayaris, WhatsApp Wishes और Facebook Greetings

Propose Day 2026 Messages in Hindi: फरवरी के 'मंथ ऑफ लव' (Month of Love) में खुशियों की लहर दौड़ रही है. 7 फरवरी को 'रोज डे' (Rose Day) मनाने के बाद अब प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन वीक के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण दिन यानी 'प्रपोज डे' (Propose Day) की तैयारी कर रहे हैं. हर साल 8 फरवरी को मनाया जाने वाला यह दिन उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है, जो अपने मनचाहे साथी के सामने प्यार का इजहार करना चाहते हैं या अपने मौजूदा रिश्ते को एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं. प्रपोज डे का मुख्य उद्देश्य अपनी भावनाओं को बिना किसी झिझक के सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना है. इस दिन कई लोग पारंपरिक तरीके से घुटने के बल बैठकर अपने पार्टनर को प्रपोज करते हैं. माना जाता है कि यह मुद्रा समर्पण और सम्मान का प्रतीक है. उपहारों, सरप्राइज डिनर और मूवी डेट्स के जरिए इस दिन को और भी यादगार बनाया जाता है.

साल 2026 में प्रपोजल के तरीके और भी आधुनिक हो गए हैं. अब लोग न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सोशल मीडिया पर स्पेशल जीआईएफ (GIF) ग्रीटिंग्स, कस्टमाइज्ड वीडियो और फोटो कोलाज के जरिए भी अपना हाल-ए-दिल बयां कर रहे हैं. ऐसे में इस खास अवसर पर आप इन हिंदी मैसेजेस, शायरी, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपने पार्टनर से इजहार-ए-इश्क कर सकते हैं.

1- दिल करता है जिंदगी तुझे दे दूं,

जिंदगी की सारी खुशियां तुझे दे दूं,

दे दे अगर तू मुझे भरोसा अपने साथ का,

तो यकीन मान अपनी सांसे भी तुझे दे दूं...

हैप्पी प्रपोज डे

2- नजरें मिलें तो प्यार हो जाता है,

पलकें उठे तो इजहार हो जाता है,

न जाने क्या कशिश है चाहत में कि,

कोई अनजाना भी हमारी जिंदगी का हकदार हो जाता है.

हैप्पी प्रपोज डे

3- जमीन के हर ज़र्रे को आफताब कर देंगे,

गुलशन के हर फूल को गुलाब कर देंगे,

एक पल भी ना रह सकोगे हमारे बिन,

आपकी सब आदत हम इतनी खराब कर देंगे.

हैप्पी प्रपोज डे

4- कुछ दूर मेरे साथ चलो,

हम सारी कहानी कह देंगे,

समझे ना तुम जिसे आंखों से,

वो बात मुंह जबानी कह देंगे.

हैप्पी प्रपोज डे

5- सिर्फ इशारों में होती मोहब्बत अगर,

इन अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता,

बस पत्थर बन के रह जाता ताज महल,

अगर, इश्क इसे अपनी पहचान न देता.

हैप्पी प्रपोज डे

प्रपोज डे पर प्रपोज करने की इस परंपरा के पीछे कई दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं. कहा जाता है कि सन 1477 में ऑस्ट्रियाई आर्कड्यूक मैक्सिमिलियन ने मैरी ऑफ बरगंडी को हीरे की अंगूठी देकर प्रपोज किया था, जिसने इस रस्म को वैश्विक पहचान दिलाई. एक अन्य मान्यता के अनुसार, सन 1816 में प्रिंसेस चार्लोट ने अपने होने वाले जीवनसाथी को प्रपोज कर समाज की पुरानी परंपराओं को चुनौती दी थी. इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं के बाद से वैलेंटाइन वीक में इस दिन को विशेष स्थान मिला.