इस राज्य में महिलाओं के खाते में आएंगे 2100 रुपये, बस पूरी करनी होंगी ये शर्ते

Representational Image | Pixabay

Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा की महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है. लंबे इंतजार के बाद 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' (Deen Dayal Lado Laxmi Yojana) लॉन्च होने जा रही है. इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपये आने वाले हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने घोषणा की है कि 25 सितंबर 2025 से "दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना" के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की राशि दी जाएगी. हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि दोबारा सत्ता में आने पर महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी.

अब सरकार ने यह वादा पूरा करते हुए योजना को लागू करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट की विशेष बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई और इसे 25 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की गई. आइए जानते हैं कौन इस योजना का लाभ उठा सकेगा और इसमें आवेदन कैसे होगा.

जल्द ही दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे. सरकार इसके लिए मोबाइल एप और वेबसाइट को लॉन्च कर सकती है. हालांकि 2100 रुपये वाली योजना के लिए आवेदन करने को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा.

कौन-सी महिलाएं होंगी पात्र?

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि योजना की शुरुआत में ये महिलाएं पात्र होंगी:

23 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं.

वैवाहिक स्थिति (शादीशुदा, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा) का कोई बंधन नहीं.

परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

शुरुआत में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा.

सरकार का कहना है कि आगे चलकर इस योजना को चरणबद्ध तरीके से और ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें आय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है.

महिलाओं को क्या मिलेगा लाभ?

हर महीने बैंक खाते में सीधे 2100 रुपये की राशि आएगी.

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी.

गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की गृहिणियों को बड़ी राहत मिलेगी.

क्यों है यह योजना खास?

यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए मिलने वाली यह राशि महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है. साथ ही, चुनावी वादे को पूरा कर सरकार ने महिलाओं का भरोसा भी मजबूत किया है.